«Исчезнувшую» на 126 лет многоножку обнаружили в лесах Мадагаскара

Гигантскую многоножку никто не видел больше ста лет, пока ее не заметили исследователи во время экспедиции в сентябре 2023 года. Экспедиция была организована природоохранной организацией Re: wild — она занимается поиском видов, которые не попадались на глаза человека как минимум десять лет.