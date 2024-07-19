«Исчезнувшую» на 126 лет многоножку обнаружили в лесах Мадагаскара

«Потерянная» для науки многоножка вновь была обнаружена спустя 126 лет в джунглях Мадагаскара. Это произошло в природном парке Макира, который известен как самый большой и нетронутый лес на острове. Об этом сообщает CNN.
Гигантскую многоножку никто не видел больше ста лет, пока ее не заметили исследователи во время экспедиции в сентябре 2023 года. Экспедиция была организована природоохранной организацией Re: wild — она занимается поиском видов, которые не попадались на глаза человека как минимум десять лет.
Многоножку совершенно случайно заметила исследовательница Кристина Биггс. Необычное существо забралось в ботинок женщины, которая сначала не осознала, что перед ней — исчезнувший вид.
Однако после консультации с коллегами Биггс поняла, что это многоножка Spirostreptus sculptus, которую никто не видел с 1897 года. Самка этого вида может достигать 27,5 см в длину. Оказалось, что, несмотря на долгое отсутствие научных данных, многоножка довольно распространена в тропических лесах Макиры.
В рамках той же экспедиции были обнаружены еще 20 «потерянных» видов, включая пауков-скакунчиков, муравьеподобных цветочных жуков, и три вида рыб. Команда также задокументировала новые виды, которые ранее не находили в этой местности, такие как пестрый скакунчик.
Ученые отмечают, что все найденные виды находятся под угрозой исчезновения. Главной причиной является вырубка леса. Не менее опасны для этих насекомых завезенные виды, такие как москиты, черные крысы и наземные улитки, которые могут нарушить баланс экосистемы.