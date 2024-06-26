Исчезновение волков на Западе Америки породило хаос в экосистеме

Команда из Университета Орегона изучила 96 исследований, проведенных за 1955−2021 годы в 11 местных национальных парках. Оказалось, что в них сократилась численность нескольких видов деревьев, включая черные и равнинные тополя. Схема такая: люди истребили волков (эти животные нападали на домашний скот), что усилило охоту на лосей. Тех стало меньше, поэтому деревья стали высаживать реже, поскольку эти животные питаются ветками. Это повлияло на растительные сообщества и экологические процессы. Кроме того, из-за исчезновения волков стало больше койотов (первые могут нападать на вторых), которые, в свою очередь, стали чаще охотиться на мелких хищников — например, грызунов. При этом лишь в 39 из 96 исследований говорилось об отсутствии серого волка.