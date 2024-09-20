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Исчезновение краснокнижных птиц нарушит экосистему Дальнего Востока

Ученые ФГБУ «ВНИИ Экология» и Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН провели экспедицию, в ходе которой изучили одну из крупнейших остановок околоводных птиц на Камчатке. Главным образом исследователи анализировали популяцию куликов, а также гусей и уток.

Источник: РИА "Новости"

Эти виды называют дальними мигрантами, так как они каждый год пролетают более 10 тыс. км от Чукотки через всю Азию до Австралии и Новой Зеландии. По словам специалистов, за последние 30 лет их число снизилось более чем на 60%, то есть почти на ⅔. Вероятность полного вымирания некоторых их видов очень высока.

«Мы начали исследование 10 лет назад, когда нашли очень крупную миграционную остановку, где скапливаются десятки тысяч птиц. Но никаких данных о них не было. Миграционная остановка расположена недалеко от поселка Усть-Хайрюзово на западном побережье полуострова Камчатка. Мы учитываем их численность, проводим отловы и кольцевания, изучаем питание. Исследования повторяются каждый год и позволяют отслеживать динамику происходящих изменений», — сказал старший научный сотрудник ФГБУ «ВНИИ Экология» Дмитрий Дорофеев.

Как рассказали исследователи, главная причина уменьшения популяции перелетных птиц — в активной мелиорации прибрежной зоны в Желтом море, на побережье Южной Кореи и Китая. Там птицы делают остановки на отдых. Вмешательство человека в природу приводит к уменьшению количества организмов, живущих в прибрежной зоне и, соответственно, к нехватке корма для птиц.