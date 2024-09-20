Исчезновение краснокнижных птиц нарушит экосистему Дальнего Востока

Эти виды называют дальними мигрантами, так как они каждый год пролетают более 10 тыс. км от Чукотки через всю Азию до Австралии и Новой Зеландии. По словам специалистов, за последние 30 лет их число снизилось более чем на 60%, то есть почти на ⅔. Вероятность полного вымирания некоторых их видов очень высока.