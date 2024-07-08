Исаакиевский собор: почему он вызывал столько критики

Первая деревянная церковь была построена еще в 1706 году, здесь Петр I венчался с Екатериной I. Вторую, похожую на петропавловский собор, тоже успели построить при Петре, но слишком близко к воде, и Нева подмывала фундамент здания. В 1766 году начали строить третий храм — уже похожий на современный. Смета раздулась, архитекторы менялись, и собор был достроен только в 1802 году. В народе сооружение высмеивали (наполовину из кирпича, наполовину из камня, очень маленький купол), и спустя всего 7 лет «стройку века» решили полностью переделать, объявив конкурс на новый проект. Конкурс на проект нового четвертого здания проводили трижды, и только в последний раз император Александр I нашел автора, который пришелся ему по душе. В 1816 году конкурс выиграл Огюст Монферран — автор здания собора, которое стоит на Исаакиевской площади до сих пор.