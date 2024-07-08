Исаакиевский собор: почему он вызывал столько критики

Исаакиевский собор — крупнейший храм в Петербурге, расположенный в самом центре Северной столицы, в двух шагах от Дворцовой площади. Собор был заложен 8 июля 1819 года — в честь юбилея собрали подборку из девяти фактов, которые позволят взглянуть на грандиозное сооружение по-новому.
Современный Исаакиевский собор — на самом деле четвертый
Первая деревянная церковь была построена еще в 1706 году, здесь Петр I венчался с Екатериной I. Вторую, похожую на петропавловский собор, тоже успели построить при Петре, но слишком близко к воде, и Нева подмывала фундамент здания. В 1766 году начали строить третий храм — уже похожий на современный. Смета раздулась, архитекторы менялись, и собор был достроен только в 1802 году. В народе сооружение высмеивали (наполовину из кирпича, наполовину из камня, очень маленький купол), и спустя всего 7 лет «стройку века» решили полностью переделать, объявив конкурс на новый проект. Конкурс на проект нового четвертого здания проводили трижды, и только в последний раз император Александр I нашел автора, который пришелся ему по душе. В 1816 году конкурс выиграл Огюст Монферран — автор здания собора, которое стоит на Исаакиевской площади до сих пор.
Над собором работали почти сто лет
Работу над фундаментом начали в 1818 году, а освятили собор в 1858. С тех пор он уже функционировал, но последние мозаики закончили доделывать перед Первой мировой войной. За все годы в строительстве приняло участие 400 000 крестьян, и около четверти из них умерло от болезней или несчастных случаев. Из-за сырого климата фрески писали по нескольку раз, иногда некачественные работы приходилось переделывать с нуля. Строительство обошлось казне в 24 миллиона рублей серебром.
Проект активно критиковали
Монферран несколько раз ездил в Европу, чтобы изучить разные шедевры архитектуры, но многие все равно считали, что проект неудачен. Сперва в 1820 его раскритиковал архитектор Антон Модюи, считавший, что у Монферрана нет опыта, а предложенная постройка неизбежно рухнет (из-за споров проект заморозили на пять лет). Затем уже в 1839 году Лео фон Кленце, автор здания Нового Эрмитажа, сообщил, что проект внутреннего убранства собора никуда не годится, и представил свою версию оформления — но Монферран смог его переубедить.
Колонны собора
Колонны собора сделаны из монолитного гранита. Его вырубали в каменоломне под Выборгом вручную — находили подходящий брусок на отвесной скале, отделяли от скальной массы и скидывали на леса под скалой. Затем скатывали на берег и на специальных судах везли по Финскому заливу к пристани в городе, а дальше по рельсам, проложенным специально для колонн — к самому собору. Большие колонны весят 114 тонн — чтобы установить каждую в вертикальное положение, требовалось 16 лебедок, 124 человека и 45 минут. Чтобы механизм работал, нужны были такие массивные строительные леса, что колонны поставили еще до того, как возвели стены собора.
Купол
Диаметр купола Исаакиевского собора снаружи — почти 26 метров. Для облегчения конструкции купол сделан из металла, а между внутренним и внешним куполами проложен слой из пустых глиняных горшков (примерно 100 тысяч горшков), проложенных утеплителем (войлок, коровья шерсть, смола). Для золочения купола использовали ртуть — от ртутного отравления погибло 60 человек.
Оформление
В оформлении собора участвовали ведущие живописцы эпохи — Фёдор Бруни, Иоганн Дорнер и другие. Главный купол расписывал автор «Последнего дня Помпеи» Карл Брюллов (работа в огромном сыром здании подорвала здоровье художника, и работу завершил уже Пётр Басин). Техника росписи несколько раз менялась, а портившиеся из-за влажности картины начинали писать заново. Спустя 10 лет после начала оформительных работ, в 1851 году, Николай I повелел заменить всю живопись на мозаику — этот проект затянулся до начала Первой мировой войны.
Как управляли собором
Для строительства собора учредили специальную комиссию, в которую вошло несколько членов государственного совета и министров. После строительства собор перешел в ведение Министерства путей сообщения и публичных зданий, потом Министерства внутренних дел. С 1883 года собор перешёл в двойное подчинение: хозяйственной частью занималась Церковь, а сохранением художественного наследия — министерство. Вопрос о полной передаче собора церкви поднимался в 1883, 1908 и совсем недавно, в 2015 году — каждый раз безуспешно. После революции в 1919 году собор был передан в пользование самим прихожанам, но от этой демократичной идеи отказались уже спустя 3 года.
Маятник Фуко
В 1931 году в соборе открыли Антирелигиозный музей, большую часть украшений и предметов интерьера изъяли и переплавили. В центральном куполе установили самый большой в мире маятник Фуко с длиной нити 98 метров. Этот математический маятник постепенно меняет направление своих колебаний, наглядно демонстрируя вращение Земли — так наука, по замыслу организаторов, доказывала свою победу над религией. Маятник провисел в музее до 1986 года.
Музей
С 1948 года в здании организован музей «Исаакиевский собор». В 1950 и 60-х годах собор отреставрировали, и сейчас это одна из главных достопримечательностей в городе. Купольная колоннада собора — одна из самых знаменитых панорамных площадок в Петербурге, а благодаря специальному лифту подняться на нее могут даже посетители в инвалидной коляске.
Георгий Мазуркевич