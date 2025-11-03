Популярные темы
Ирландия сократила срок оплаты жилья украинским беженцам до 30 дней

Украинцы могли ранее проживать в стране за государственный счет 90 дней.

Источник: Газета.Ру

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Новые беженцы из Украины смогут проживать в Ирландии за государственный счет 30 дней вместо нынешних 90. Об этом сообщил телеканал RTE со ссылкой на решение, принятое правительственным подкомитетом.

Его члены пришли к выводу, что в ситуации, когда около 50 человек в день подают заявки на оплачиваемое из бюджета республики жилье, доступный жилой фонд закончится к концу ноября.

По данным телеканала, с февраля 2022 года более 120 тыс. человек, бежавших с Украины, получили в Ирландии временную защиту. Примерно 83 тыс. из них остались.