Ирина Старшенбаум и Максим Стоянов появятся в третьем сезоне «Триггера»

В продолжении сериала «Триггер» Ивана Твердохлебова появятся новые герои — в исполнении Ирины Старшенбаум («Здоровый человек», «Лето»), Максима Стоянова («На автомате», «The Телки»), Анастасии Уколовой («Кровавая барыня»), Сергея Година («Вызов») и Марии Андреевой («Нежность»). Премьера сезона состоится на «Кинопоиске» в этом году. Об этом РБК Life сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Сообщается, что сюжет сериала обрастет новыми историями про личные травмы, связанными с абьюзом и газлайтингом. Как и прежде, разбираться в хитросплетениях человеческих отношений будет психолог-провокатор Артем Стрелецкий (Максим Матвеев).
Максим Стоянов сыграет футбольного фаната, чья страсть может погубить его семью. Анастасия Уколова сыграет хрупкую женщину, которая разбирается в причинах своих панических атак. А Ирина Старшенбаум вернется к своей роли Майи, которую она исполнила в «Триггер. Фильме».
Помимо этого, в новом сезоне «Триггера» появится знаменитая теннисистка, победительница четырех турниров Большого шлема Светлана Кузнецова.
Действие третьего сезона происходит после событий полнометражной ленты «Триггер. Фильм». Психолог Артем возвращается в Москву к привычной жизни, где его ждут семья, работа и старые травмы. Герою предстоит не только исправлять жизни чужих людей, но и попытаться наладить свою.
Сериал «Триггер» с оценкой 8,5 занимает 24-ю строчку в топе лучших сериалов по версии «Кинопоиска». Драму о психологе Артеме Стрелецком с Максимом Матвеевым в главной роли в онлайн-кинотеатре уже посмотрели 5 млн подписчиков. Сериал также получил две премии «Золотой орел» в номинациях «Лучший телевизионный сериал» и «Лучший актер на ТВ».
В 2023 году «Триггер» получил три приза премии ТЭФИ: «Лучший драматический сериал», «Лучшая главная роль» (Максим Матвеев) и «Лучший сценарий» (Александра Ремизова и Андрей Золотарев).
Съемки третьего сезона «Триггера» завершились в октябре 2023 года. Об этом рассказал Максим Матвеев в своих социальных сетях. Новый сезон «Триггера» будет состоять из восьми серий, съемки начались летом. К своим ролям в сериале вернутся Светлана Иванова («Тест на беременность»), Игорь Костолевский («Безымянная звезда»), Владислав Тирон («Фандорин. Азазель»), Ангелина Стречина («Пищеблок»), Роман Маякин («Психологини»).