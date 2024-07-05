Ирина Старшенбаум и Максим Стоянов появятся в третьем сезоне «Триггера»

Сериал «Триггер» с оценкой 8,5 занимает 24-ю строчку в топе лучших сериалов по версии «Кинопоиска». Драму о психологе Артеме Стрелецком с Максимом Матвеевым в главной роли в онлайн-кинотеатре уже посмотрели 5 млн подписчиков. Сериал также получил две премии «Золотой орел» в номинациях «Лучший телевизионный сериал» и «Лучший актер на ТВ».