Ирина Шейк стала Ларой Крофт из фильма с Анджелиной Джоли на Хэллоуин

На снимках 38-летняя модель предстала в черной облегающей майке, мини-шортах и поясе с золотой пряжкой с изображением черепа и костей. Образ дополнили кожаные перчатки и подвязка с оружием. На Шейк почти не было макияжа, а волосы были заплетены в длинную косу.