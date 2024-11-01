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Ирина Шейк стала Ларой Крофт из фильма с Анджелиной Джоли на Хэллоуин

Российская супермодель показала фото в образе охотницы за сокровищами.

Источник: Соцсети

Российская супермодель Ирина Шейк представил свой главный образ на Хэллоуин в этом году. Звезда подиума перевоплотилась в Лару Крофт — кадры она опубликовала на странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

На снимках 38-летняя модель предстала в черной облегающей майке, мини-шортах и поясе с золотой пряжкой с изображением черепа и костей. Образ дополнили кожаные перчатки и подвязка с оружием. На Шейк почти не было макияжа, а волосы были заплетены в длинную косу.

Этот облик — точная копия Лары Крофт в исполнении Анджелины Джоли из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» 2001 года. «Расхитительница гробниц… Не стала бы связываться с ней», — подписала снимки Шейк.

Лара Крофт — главная героиня серии компьютерных игр Tomb Raider, а также персонаж фильмов, мультсериала, книг и комиксов. Ее придумал Тоби Гард и впервые она появилась в игре в 1996 году. Крофт — женщина-археолог, умная и спортивная, которая рискует жизнью в древних руинах и гробницах.

Всего вышло три полнометражных фильма о ней. В картинах «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001) и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц: Колыбель жизни» (2003) ее сыграла Анджелина Джоли. Суммарно фильмы заработали в прокате $434,8 млн. В перезапуске 2018 год «Tomb Raider: Лара Крофт» роль исполнила Алисия Викандер. Его касса составила $274,9 млн.

Это не первый образ Ирины Шейк на Хэллоуин в этом году. Пару дней назад она показала подписчикам фотографии в костюме карандаша с ластиком.

Ранее знаменитости показали, в чем отметили этот «жуткий» праздник. Кайли Дженнер нарядилась в героиню Джейн Фонды из «Барбареллы», а Пэрис Хилтон примерила образ Умы Турман из «Криминального чтива». Неофициальная «королева Хэллоуина» Хайди Клум и ее супруг, музыкант Том Каулитц из группы Tokio Hotel, стали парой очаровательных инопланетян из фильма «Инопланетянин» (E.T. the Extra-Terrestrial) Стивена Спилберга 1982 года.