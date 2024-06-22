Ирина Шейк рассказала, что читает из русской классики в США

Ирина Шейк выложила две книги известных русских писателей: «Доктора Живаго» Бориса Пастернака и «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Она также показала меню ресторана русской кухни с названиями блюд на английском языке и пометила блюда-фавориты: пельмени, сырники и борщ со сметаной.
Ирина Шейк живет в США и растит дочь от актера Брэдли Купера. Девочка родилась в марте 2017-го. Спустя два года знаменитости расстались. После разрыва артист и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время с матерью и с отцом. Недавно Брэдли Купер пришел на кинопремьеру с наследницей.
В конце мая возникли слухи о возможной помолвке и свадьбе Брэдли Купера и супермодели Джиджи Хадид. Инсайдеры из окружения пары сообщили, что в ближайшее время звезды объявят эту новость. Отмечается, что актер и манекенщица также хотели бы завести совместного ребенка. Позже знаменитости впервые появились на публике после сплетен. Их засняли на музыкальном фестивале BottleRock в Калифорнии.