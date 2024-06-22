Ирина Шейк рассказала, что читает из русской классики в США

В конце мая возникли слухи о возможной помолвке и свадьбе Брэдли Купера и супермодели Джиджи Хадид. Инсайдеры из окружения пары сообщили, что в ближайшее время звезды объявят эту новость. Отмечается, что актер и манекенщица также хотели бы завести совместного ребенка. Позже знаменитости впервые появились на публике после сплетен. Их засняли на музыкальном фестивале BottleRock в Калифорнии.