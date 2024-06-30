Ирина Пегова призналась, что работала садовником

На днях известная актриса, любимица публики Ирина Пегова высаживала цветы и облагораживала столицу. Оказывается, в школьные годы она подрабатывала садовником, тем приятнее сейчас ей было вспомнить свои юношеские годы.
— В школьные годы на каникулах я иногда подрабатывала, может, пару раз по месяцу, может, больше, но очень хорошо это помню. Правда, должность тогда называлась не садовник, а по-другому. Я работала в цехе благоустройства завода, СБУ называлось. Помню, что все эти клумбочки взрыхляли, поливали, ухаживали за ними, поэтому бархатцы мне родные цветы, — с улыбкой на лице вспомнила Ирина.
На самом деле актриса призналась, что ее любимые цветы — пионы. И не только потому, что она родилась в тот период, когда они начинают цвести, но и потому что это многолетние растения. А бархатцы — это любовь с детства:
— В нашем маленьком провинциальном городе Выкса, всегда все клумбы были в бархатцах и ноготках. И вот только сегодня я узнала, что бархатцы — это простонародное название. Цветы называются тагетес.
Актриса рассказала и о своей даче, на которой растет множество цветов, в частности, гортензии и ее любимые пионы.