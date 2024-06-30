Ирина Пегова призналась, что работала садовником

— В школьные годы на каникулах я иногда подрабатывала, может, пару раз по месяцу, может, больше, но очень хорошо это помню. Правда, должность тогда называлась не садовник, а по-другому. Я работала в цехе благоустройства завода, СБУ называлось. Помню, что все эти клумбочки взрыхляли, поливали, ухаживали за ними, поэтому бархатцы мне родные цветы, — с улыбкой на лице вспомнила Ирина.