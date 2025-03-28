Интервью с Ириной Брондз: «Переиграть ребенка невозможно»

— Я не знаю, чем это объяснить, но за 35 лет мы ни разу не ошиблись. Мы просто очень любим своих зрителей, чувствуем их потребности. Детская часть труппы театра во время репетиций, зачастую, становится нашими первыми зрителями, нашей проверкой. Они сидят на репетициях, я смотрю, как они реагируют на то, что происходит на сцене. Если им интересно, они «зажигаются» все. Когда мы начинаем играть премьерные спектакли для зрителей, всегда смотрим на их реакцию в первые несколько спектаклей: все ли они понимают, не скучно ли, есть ли огонек в глазах — это очень важно. Бывает, что мы даже меняем какие-то реплики, чуть-чуть корректируем какие-то сцены.