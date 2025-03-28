Интервью с Ириной Брондз: «Переиграть ребенка невозможно»

— «Театральная неделя» в России — что она значит для вашего театра?
— Эта неделя всегда совпадает со школьными каникулами, а в этом году — еще и с юбилейной декадой спектаклей театра «Карамболь». Для нас это самое горячее время. Каждый день мы играем в переполненных залах. У нас вообще ответственная аудитория — это дети и их родители. Иногда приходят классами, иногда зрители нескольких поколений одновременно. И вот сейчас, к 35-летию театра, у нас аншлаги. Это очень приятно. Правда, большая нагрузка у артистов, но они с честью справляются. В ожидании завершения реконструкции своего здания, спектакли театра «Карамболь» проходят в ДК им. Ленсовета, Дворце искусств Ленинградской области и на других сценах.
— Расскажите, как появился ваш театр?
— Мы — дети перестройки. В Петербурге тогда было открыто более 100 театров, из которых продолжили свое существование всего несколько театров, получивших, в дальнейшем, статус «государственный», в том числе, наш. По моему предложению, мы с коллегами занялись созданием театра детского мюзикла, каковых не было на тот момент. Первый спектакль прошел в 90-м году на сцене Камерного зала Капеллы. Необходимый репертуар для нашего жанра был крайне скуден. И я начала писать музыку к спектаклям сама. Позднее репертуар расширился, появились произведения известных композиторов, в том числе, классиков жанра мюзикла, как отечественных, так и зарубежных. Процесс оформления документов был крайне сложный и продлился девять месяцев, после чего мы получили статус «государственного учреждения культуры». Документ подписал Владимир Путин, в то время — заместитель мэра Петербурга Анатолия Собчака. Спустя время, газеты начали писать про нас: «Их открыл президент».
— Ирина, скажите, а состав труппы изменился за это время?
— На тот момент нас было очень мало. Несколько человек — артисты, музыканты, дирижер, режиссер… Наряду с такими залами, как зал Капеллы, мы работали также в школьных актовых и спортивных залах и на многих других сценах. Первой нашей постановкой стала музыкальная комедия «Свинопас» Ганса Христиана Андерсена. Нас сразу приняли юные и взрослые зрители и полюбили, что было крайне важно для начинающего театра. Конечно, прошло 35 лет, коллектив обновился, но есть и те артисты, которые работают в театре со дня основания. У нас сейчас очень сильная труппа. Артисты, балет, замечательный оркестр, высоко оцененный такими композиторами как Максим Дунаевский, Александр Зацепин, Мишель Легран.
Отличительная особенность нашего театра — это детская часть актерской труппы (детская студия), которая существует с 92-го года. Когда я написала спектакль «Белоснежка и семь гномов», на сцену, вместе со взрослыми, впервые вышли дети: они играли цветочки, птичек, олицетворяли на сцене природу. С этого наивного пребывания их на сцене началась история сотворчества взрослых и детей в театре «Карамболь». Это наше ноу-хау. Говорят, что переиграть ребенка невозможно, поэтому, если рядом с ребенком взрослый на сцене выглядит достойно, значит, он очень хороший артист.
— Ирина, а зрители-дети, они отличаются от взрослых зрителей? К ним нужен какой-то особенный подход?
— Учитывая, что на сцене взрослые и дети, и в зале взрослые и дети, у нас сцена и зал как бы «зеркалят» друг друга. Это помогает воссозданию на сцене правды жизни — когда ребёнок играет ребёнка, а взрослый играет взрослого. Это по-другому совершенно воспринимается детьми в зале в сравнении с тем, когда в театрах детей играют взрослые артисты. Дети, которые сидят в зале, очень доверительно относятся к тому, что происходит у нас на сцене.
Вчера мы играли мюзикл «Маленький принц». Старались, с одной стороны, идею Экзюпери сохранить на уровне взрослого менталитета, а с другой стороны — приблизить его к ребенку. Вот такая сложная философская сказка. И таких спектаклей у нас много. Конечно, у нас есть простые для детей истории, такие, как «Гадкий утенок», «История Дюймовочки. Зарисовки с натуры», «Путешествие Голубой Стрелы» и другие. Однако и в этих спектаклях всегда есть какая-то важная основная идея, которая должна быть доступна ребенку и взрослому.
Ребенок понимает столько, сколько он может понять по возрасту. Он видит красивые декорации, костюмы, своих ровесников-артистов, видит оркестр с дирижером. У него свой слой информации впитывается. А взрослые видят и второй, и третий план, потому что во всех спектаклях, если это настоящий театр, всегда бывает слой информации, которая требует анализа.
У нас большая группа ВКонтакте, (около 13,5 тысяч), для нас очень важно мнение зрителей, обратная связь. Мы — семейный театр, в большинстве своих спектаклях много рассказываем о взаимоотношениях взрослых и детей. Очень часто зрители воспринимают важные для них темы, очень близко к сердцу, порой, до слез.
— А как вы определяете, какой спектакль будете ставить?
— Я вам скажу честно, это всегда риск. Здесь многое зависит от чутья художественного руководителя: например, какие темы сегодня волнуют публику, что нового театр может сказать в следующей премьере, какова цель той или иной постановки. Самое сложное — найти идею. Мы очень любим классику детской литературы, музыкальные фильмы, которые перерабатываем в театральные версии, вместе с авторами оригинальных версий. Найти новую тему — это 50 процентов успеха.
— Откуда вы знаете, что новый спектакль понравится зрителям?
— Я не знаю, чем это объяснить, но за 35 лет мы ни разу не ошиблись. Мы просто очень любим своих зрителей, чувствуем их потребности. Детская часть труппы театра во время репетиций, зачастую, становится нашими первыми зрителями, нашей проверкой. Они сидят на репетициях, я смотрю, как они реагируют на то, что происходит на сцене. Если им интересно, они «зажигаются» все. Когда мы начинаем играть премьерные спектакли для зрителей, всегда смотрим на их реакцию в первые несколько спектаклей: все ли они понимают, не скучно ли, есть ли огонек в глазах — это очень важно. Бывает, что мы даже меняем какие-то реплики, чуть-чуть корректируем какие-то сцены.
— Расскажите, пожалуйста, с кем вы сотрудничаете?
— С нашим театром работают очень многие известные авторы. Среди них есть всенародно любимые композиторы — такие, как Александр Сергеевич Зацепин, Максим Исаакович Дунаевский, чью «Мэри Поппинс» мы 22 года назад впервые перенесли на театральную сцену. У нас в репертуаре — первая постановка знаменитых «Шербургских зонтиков» Мишеля Леграна, которую автор оценил, как лучшую постановку в мире. Он прилетал к нам на премьеру в Петербург.
С нами сотрудничают известные поэты — Юрий Энтин, Юрий Ряшенцев, Юлий Ким, Илья Резник. Зачастую, к версиям театра «Карамболь» пишут специальные тексты, исходя из режиссерских концепций постановок театра. Так было при переносе на сцену театра фильма Александра Митты «Сказка странствий» (1983 год). Пьесу для театра «Карамболь» написал сам автор фильма. Я занималась музыкальной редакцией этого спектакля, с разрешения вдовы Альфреда Гарриевича Шнитке. Впервые, в жанре мюзикла, зазвучала музыка Шнитке, не только написанная к фильму «Сказка странствий», но и в соединении с его музыкой из других фильмов. Такие экспериментальные работы встречаются в нашем репертуаре нередко.
— А в новом сезоне будут премьеры? Можете рассказать, что ждет зрителей в этом году?
— В июне этого года состоится премьера нового произведения — мюзикла «Несносная принцесса» (по мотивам сказки братьев Гримм «Король Дроздобород»), который создается сейчас двумя выдающимися авторами. Музыка — Максима Дунаевского, стихи — Юрия Энтина, постановку осуществляет Народный артист России Юрий Александров, известный петербургский режиссер.
— С какого возраста можно начинать водить детей в театр, и с чего начать, чтобы у них любовь к искусству перевоплощения осталась на всю жизнь?
— С самого раннего. У нас, например, есть спектакль «Чудо-дерево, или Карнавал Чуковского». На него приводят деток с трёх лет. Игра — это же природа ребёнка. Для ребёнка играть — это всё равно, что есть или пить. Поэтому, мне кажется, что, если в раннем возрасте познакомить ребенка с театром, он вырастет более развитым. Что такое театр? Это — возможность воспитания ребенка, без назиданий, художественным способом. В наших спектаклях мы рассказываем о взаимоотношениях между людьми, показываем и рассказываем, что такое хорошо и что такое плохо.
Но, если это маленькие дети, то, спектакли должны быть максимально доступны. Это могут быть какие-то сказочные мотивы, что-то, связанное с игрушками, с тем способом существования, которым маленький ребенок познает мир. Зачастую, наши юные зрители, после спектакля не хотят уходить домой. Дети, по-своему, глубоко чувствуют и сопереживают происходящему на сцене.