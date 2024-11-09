Ирбисы из Московского зоопарка нарастили подшерсток

«К зиме у снежных барсов стал более плотным подшерсток, чтобы они могли гулять в морозы. Еще с наступлением зимы у них увеличивается дневная активность. Например, летом в течение дня их было трудно застать — Дайна и Унцик выходили из укрытий лишь вечером. А сейчас они и днем могут радовать нас своим присутствием», — сказал собеседник агентства, добавив, что ирбисы любят залезать на каменистый склон в вольере, а также просто вальяжно прохаживаться.