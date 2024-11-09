Ирбисы из Московского зоопарка нарастили подшерсток

«К зиме у снежных барсов стал более плотным подшерсток, чтобы они могли гулять в морозы. Еще с наступлением зимы у них увеличивается дневная активность. Например, летом в течение дня их было трудно застать — Дайна и Унцик выходили из укрытий лишь вечером. А сейчас они и днем могут радовать нас своим присутствием», — сказал собеседник агентства, добавив, что ирбисы любят залезать на каменистый склон в вольере, а также просто вальяжно прохаживаться.
В пресс-службе отметили, что ирбисы за зиму набирают до 5 кг. Это происходит за счет постепенного увеличивания их рациона. По сравнению с общей массой их тела это не много. «Зоологи регулярно проводят ветеринарный контроль состояния всех животных, в том числе и снежных барсов. Сотрудники смотрят на их активность, количество съедаемой пищи, а также в защищенном контакте, через решетку, осматривают нос, уши и глаза барсов», — добавил собеседник агентства.
Похолоданию в городе радуются и овцебыки, песцы, серые волки, белый медведь — им комфортны заморозки, в такую погоду животные с удовольствием гуляют. А белая медведица Айка любит плавать в холодной воде и играть со снегом. Кстати, у медведицы в вольере установлена снежная пушка, поэтому наслаждаться снегом она может круглый год.