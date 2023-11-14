Ирану радоваться: резко вырос спрос на туры в экзотические страны

Еще один фактор не всегда очевидного выбора туристов — конфликт на Ближнем Востоке, вблизи Египта. Но отельеры этой страны терять российский рынок не хотят и готовы снизить цены на 20%.

Куда поехать отдыхать зимой

Спрос на туры в экзотические страны в нынешнем осенне-зимнем сезоне кратно вырос по сравнению с прошлым. Так, в Таиланд россияне стали покупать туры в 3,5 раза чаще, сообщили «Известиям» в туристических компаниях «Слетать.ру» и Tez Tour. А бронирования Кубы выросли в рекордные семь раз.

— Такая динамика в первую очередь связана с доступностью авиаперевозки. Этим летом возобновились прямые рейсы на кубинский курорт Варадеро из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. С конца декабря можно будет отправиться из Санкт-Петербурга на остров Кайо-Коко, — пояснили в «Слетать.ру».

В Таиланд туроператоры увеличили и количество рейсов, и число российских городов, из которых они осуществляются: чартеры на Пхукет и Паттайю теперь летают из 17 городов. Кроме того, с 1 ноября в стране втрое увеличили срок безвизового пребывания для россиян — с 30 до 90 дней — что делает Таиланд привлекательным для «зимовки» удаленщиков.

В Венесуэлу россияне приобрели в 3,5 раза больше туров, в ОАЭ и на Мальдивы — в 2,5 раза, отметили туроператоры. Некоторые туристы заинтересовались и совсем экзотическими странами вроде Бахрейна, Катара, Танзании, Ирана, Сингапура, чего не было годом ранее. Постепенно возвращаются туристы в Китай и Индию.

— Спрос на Венесуэлу рос с конца 2021 года, когда туда впервые появились туры. В этом году мы более чем вдвое увеличили число блоков мест на авиарейсах, что привело к кратному росту продаж, — пояснили в Tez Tour.

У туроператора Anex Tour в несколько раз вырос спрос на путешествия в Танзанию, Индонезию и на Сейшелы.

— Стоит отметить и стабильный спрос на Катар. В конце прошлого года там прошел чемпионат мира по футболу, и многие открыли для себя это направление, — отметили в пресс-службе этой компании.

За любые деньги

Прямое авиасообщение у России сейчас установлено примерно с 40 странами — хотя в доковидные годы было более 100 государств. В связи с этим почти любое направление, куда открывается прямой рейс, пользуется большим спросом, сказал «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

— По нашим данным, спрос на большинство экзотических направлений вырос примерно на 40% относительно прошлого года. В разы увеличились продажи стран, которых в прошлом году не было, например Маврикия. Прямых рейсов на этот остров в Индийском океане не было лет десять, — отметил он.

На этом фоне спрос на Маврикий вырос тысячекратно, и аналогичный успех может ждать прямые рейсы на Бали. Ранее «Известия» сообщали, что до конца 2023 года туда могут появиться прямые рейсы из Москвы, выполнять полеты будет авиакомпания «Россия».

Причем даже высокая стоимость авиабилетов на новые прямые рейсы туристов не отпугнет, уверен эксперт.

— Сейчас вообще нет низких цен на авиабилеты, потому что нехватка авиасообщения жуткая. Посмотрите на рейс в Сербию — единственный прямой до Европы. Цены на него запредельные, но самолеты всегда полные. Хотя до ковида Сербия туристов вообще не интересовала, — сказал Алексан Мкртчян.

А как же Египет?

Палестино-израильский конфликт всё же сказался на популярности Египта — часть туристов переключилась на другие направления с теплым морем зимой, заметил вице-президент АТА. В этой ситуации Египет мог бы привлекать россиян снижением цен, но до ноября отельеры делать это не торопились.

В Tez Tour также сообщили о «небольшом снижении» спроса на Турцию и Египет, обусловленном «различными факторами».

— Если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться, у Египта не останется вариантов, кроме как заметно снизить цены. По нашей информации, с января следующего года стоимость отелей в валюте может быть скорректирована на 20%, — сообщил Алексан Мкртчян.

По его словам, египетские гостиницы уже в ноябре стали потихоньку давать скидки, поскольку часть туристов пугает близость страны к зоне военных действий. О наличии спецпредложений и стимулирующих условий рассказали и в Tez Tour.

Кроме того, россияне всегда воспринимали страну пирамид дешевым направлением, а из-за падения рубля к доллару и евро более чем на 50% относительно прошлого года цены за туры стали кусаться.

— Сказать, что туры вслед за валютой подорожали в полтора раза, нельзя. Отдых в Египте относительно прошлого года вырос в цене примерно на 20−25%, — отметил вице-президент АТА.

Это связано с тем, что львиную долю в стоимости тура составляет авиабилет — а авиакомпании не повышали цены сразу вполовину, поскольку значительная часть их расходов происходит в рублях, а не в валюте, пояснил эксперт.