Иран запретил проносить в самолеты все гаджеты, кроме телефонов

Речь идет обо всех видах электронных устройств, за исключением мобильных. Ограничение ввели ради безопасности.
Решение приняла Иранская организация гражданской авиации. Ограничения касаются и ручной клади, и багажа. Об этом сообщил представитель организации Джафар Язерлу, передает 24KZ.
Поясним, такое заявление он сделал на фоне геополитической напряженности в этом регионе после ракетных ударов Ирана по территории Израиля и массовых взрывов пейджеров в Ливане.
В современном мире в самолетах действует много запретов. Раньше у авиапассажиров было гораздо больше свободы. Так, на борту разрешалось даже курить и без ограничений пить алкоголь.