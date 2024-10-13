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Иран запретил проносить в самолеты все гаджеты, кроме телефонов

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Вокруг Света

Речь идет обо всех видах электронных устройств, за исключением мобильных. Ограничение ввели ради безопасности.

Решение приняла Иранская организация гражданской авиации. Ограничения касаются и ручной клади, и багажа. Об этом сообщил представитель организации Джафар Язерлу, передает 24KZ.

Поясним, такое заявление он сделал на фоне геополитической напряженности в этом регионе после ракетных ударов Ирана по территории Израиля и массовых взрывов пейджеров в Ливане.

Как пишет Telegram-канал «Авиаторщина», ранее подобный запрет ввела авиакомпаниея Emirates. Перевозчик запретил всем пассажирам, следующим в/из или через Дубай, перевозить пейджеры и рации в багаже и ручной клади. Их предупредили, что найденную технику будут конфисковывать.

В современном мире в самолетах действует много запретов. Раньше у авиапассажиров было гораздо больше свободы. Так, на борту разрешалось даже курить и без ограничений пить алкоголь.