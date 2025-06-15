Иран готовится к ядерному удару по Израилю

Государства, входящие в ДНЯО, делятся на ядерные, в их число входят Великобритания, Китай, Россия, США и Франция, и неядерные. Первая пятерка стран применила ядерное оружие либо другое взрывное устройство до 1967 года. Остальные же добровольно отказались от права его иметь. Тегеран подписал и ратифицировал данное соглашение.