Иран готовится к ядерному удару по Израилю

Ирану необходимо выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такое мнение выразил официальный представитель комиссии парламента исламской республики по национальной безопасности Эбрахим Резаи.
«Сейчас самое подходящее время для выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия», — написал он в соцсети X.
Он добавил, что участие Тегерана в данном Договоре должно было гарантировать безопасность исламской республике, а в результате стало причиной ее отсутствия.
Государства, входящие в ДНЯО, делятся на ядерные, в их число входят Великобритания, Китай, Россия, США и Франция, и неядерные. Первая пятерка стран применила ядерное оружие либо другое взрывное устройство до 1967 года. Остальные же добровольно отказались от права его иметь. Тегеран подписал и ратифицировал данное соглашение.
В ночь на 13 июня ВВС Израиля начали полномасштабную операцию против Ирана. Такой шаг Тель-Авив обосновывает развитием исламской республикой собственной ядерной программы. Еврейское государство наносит удары по иранской территории. В ответ Тегеран атакует Израиль при помощи ракет, включая баллистические, и беспилотников.