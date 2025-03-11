IQAir назвала страны с самым чистым воздухом

В большинстве стран мира воздух загрязнен, и только 17% городов соответствуют нормам загрязнения воздуха, говорится в отчете швейцарской организации по контролю за качеством воздуха IQAir.
Специалисты проанализировали данные с 40 тыс. станций мониторинга качества воздуха в 138 странах. Для создания рейтинга исследователи усреднили данные о загрязнении воздуха в реальном времени, измеренные на уровне земли, в течение календарного года.
«Только в 12 странах, регионах и территориях были зарегистрированы концентрации PM2.5 ниже ежегодного ориентира ВОЗ по PM2.5 в 5,0 мкг на кубический метр, большинство из которых находились в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна или Океании», — говорится в отчете.
Положительную тенденцию отмечают в Китае, там качество воздуха также улучшилось, заметили специалисты.
Самый загрязненный воздух — в Чаде, Конго, Бангладеше, Пакистане и Индии. В последней находятся шесть из девяти самых загрязненных городов мира, в том числе лидер списка — промышленный город Бирнихат (Byrnihat) на северо-востоке страны.
«Загрязнение воздуха не убивает нас сразу — проходит, может быть, два-три десятилетия, прежде чем мы заметим его влияние на здоровье, если только оно не очень сильное,», — заявил The Guardian генеральный директор IQAir Фрэнк Хэммес.
Эксперты заявили, что реальный объем загрязнения воздуха может быть намного выше, поскольку во многих частях мира отсутствует мониторинг, необходимый для получения более точных данных. В Африке, например, на каждые 3,7 млн человек приходится только одна станция мониторинга.
Для борьбы с этой проблемой устанавливается больше станций оценки качества воздуха, сказано в отчете. В этом году авторы исследования смогли получить данные из 8954 новых мест и установить около тысячи новых мониторов.
Вдыхание загрязненного воздуха в течение длительного периода времени может вызвать респираторные заболевания, болезнь Альцгеймера и рак, напомнила главный научный сотрудник и эксперт по загрязнению воздуха в малазийском Центре планетарного здоровья Sunway Фатима Ахамад, ее слова приводит Associated Press. По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязненный воздух убивает около 7 млн человек каждый год.