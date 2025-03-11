IQAir назвала страны с самым чистым воздухом

«Только в 12 странах, регионах и территориях были зарегистрированы концентрации PM2.5 ниже ежегодного ориентира ВОЗ по PM2.5 в 5,0 мкг на кубический метр, большинство из которых находились в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна или Океании», — говорится в отчете.