Ипотека в заморозке. Аналитик рассказал, ждать ли низких ставок по кредитам

— Нет объективных факторов, которые могли бы существенно повлиять на цену и привести к ее скачкам в ту или иную сторону в ближайшие месяцы. Мы в состоянии стагнации. По «первичке» так же, как в июле и августе, будут адресные скидки — в пределах 10%. Но это не значит, что все объекты подешевеют: это будет избирательное снижение по отдельным категориям квартир. Чтобы цены изменились, нужно, чтобы произошел рост предложений на «вторичке» и уменьшилась ставка по кредитам. Когда новое и вторичное жилье начинают конкурировать, а ставки опускаются до 12−14%, тогда у покупателя возникает вопрос: а надо ли брать новостройку? Или лучше предпочесть «вторичку» в новом доме с дисконтом 15−20%? Но пока этот сценарий маловероятен для 2025 года.