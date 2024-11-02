Ипотека — не рабство. Эксперт объяснил, можно ли продать залоговую квартиру

«Для этого покупатель открывает два аккредитива — специальные счета с условиями для расчетов по сделке, — делится опытом эксперт. — На один аккредитив переводятся средства для погашения долга продавца перед банком, на второй оставшиеся средства. После подписания договора купли-продажи продавец подает документы на регистрацию перехода прав. Так как на квартире есть обременение банка, то регистратор сделает приостановку. На основании описи документов, сданных в Росреестр, банк покупателя раскроет первый аккредитив и переведет деньги на счет продавца в его банке. При этом продавец заранее должен написать заявление на досрочное погашение кредита, где указывает дату поступления денежных средств. Получив деньги, банк выдает продавцу квартиры справку о погашении долга и закладную для снятия обременения. Все документы для снятия одного залога и регистрации нового подаются в Росреестр, после чего регистратор снимает приостановку и проводит переход права собственности. Получив выписку из ЕГРН на имя нового собственника и залогодержателя, банк покупателя раскрывает второй аккредитив в пользу продавца».