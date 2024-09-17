Инженеры создали брюки, увеличивающие силу ног

Канадский уличный бренд изобрел первые в мире брюки с экзоскелетом, который приводится в действие мощными двигателями. Устройство увеличивает силу ног человека и позволяет чувствовать себя легче.
Инновационная одежда под названием MO/GO (сокращение от mountain goat — «горный козел») изготавливается на заказ. Опорные конструкции сделаны из углеродного волокна, и получают энергию от встроенных в колени двигателей. Они питаются от аккумуляторной батареи, расположенной на поясе брюк. Сама батарея заряжается самостоятельно при спуске владельца с горы или холма.
Серия датчиков передает данные в компьютерный модуль на базе искусственного интеллекта, который регулирует уровень помощи в режиме реального времени в зависимости от рельефа местности и стиля ходьбы владельца.
Как сообщают специалисты, брюки предназначены для людей, у которых может не хватать выносливости для пеших прогулок. Изобретение работает примерно в течение трех часов во время восхождений при полном заряде аккумулятора.
Хотя брюки весят около трех килограммов, инженеры сообщили, что они заставляют человека чувствовать себя на 13,6 килограммов легче во время пеших прогулок и усиливают силу ног на 40%.
Ожидается, что MO/GO появятся на рынке в 2025 году и будут стоить около пяти тысяч долларов (455,7 тысячи рублей).
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