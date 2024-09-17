Инженеры создали брюки, увеличивающие силу ног

Инновационная одежда под названием MO/GO (сокращение от mountain goat — «горный козел») изготавливается на заказ. Опорные конструкции сделаны из углеродного волокна, и получают энергию от встроенных в колени двигателей. Они питаются от аккумуляторной батареи, расположенной на поясе брюк. Сама батарея заряжается самостоятельно при спуске владельца с горы или холма.