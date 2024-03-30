Инженеры научились искать опасные вещества с помощью камеры смартфона

Команда спроектировала датчики на основе материала под названием метлоорганический каркас. Устройства меняют окраску при контакте с различными летучими органическими соединениями (ЛОС). При их создании использовали шесть различных растворителей, дающих разные оттенки при контакте с одним из 14 различных ЛОС.