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Инженеры научились искать опасные вещества с помощью камеры смартфона

Южнокорейские ученые из Института науки и технологий Тэгу Кёнбук разработали технологию для обнаружения опасных химических веществ в окружающей среде. Метод предполагает использования камеры обычного смартфона для анализа цвета датчиков. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Materials (AdvMat).

Источник: Sherise Van Dyk/CC0

Команда спроектировала датчики на основе материала под названием метлоорганический каркас. Устройства меняют окраску при контакте с различными летучими органическими соединениями (ЛОС). При их создании использовали шесть различных растворителей, дающих разные оттенки при контакте с одним из 14 различных ЛОС.

Анализируя изменения цвета с помощью мобильного телефона, исследователи смогли качественно и количественно обнаружить низкие концентрации вредных соединений, которые трудно распознать без специального оборудования.

Датчики можно использовать для различных целей, например для обнаружения загрязнения окружающей среды и предотвращения утечек газа, поскольку они хорошо работают даже в условиях высокой влажности, отметили специалисты.

По словам авторов разработки, их технология имеет широкие возможности применения — от обнаружения утечек газов до предотвращения техногенных катастроф и даже терактов.