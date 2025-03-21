Инженерное чудо времен Древнего Рима нашли рядом с замком в Словакии

Ученые предполагают, что акведук использовался до конца II века, а затем был засыпан и благодаря этому сохранился на протяжении двух тысячелетий. Куда именно вел акведук — остается непонятным. По словам исследователей, он ведет к не сохранившемуся до наших дней зданию, расположенному где-то под нынешним южным крылом особняка в Русовцах. Возможно, там располагалась баня для римских солдат. Аналогичный акведук ранее был обнаружен в древнем поселении Виндобона (на территории современной Вены). Однако сооружение, обнаруженное в Русовце, превосходит его по размерам.