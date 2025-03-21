Инженерное чудо времен Древнего Рима нашли рядом с замком в Словакии

Археологи из Трнавского университета впервые обнаружили на территории страны древнеримский акведук (сооружение для подачи воды к местам проживания людей) на территории Словакии. Его внесут в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, говорится в издании Ancient Origins.
Находку сделали в ходе реконструкции национального культурного памятника «Усадьба в Русовцах» в пригороде Братиславы, где находится дворец, построенный в стилистике неоготической артхитектуры, пояснили в университете. Археологические исследования проводятся кафедрой классической археологии факультета искусств Трнавского университета под руководством доцента Эрика Грнчарика.
«Самым удивительным открытием можно считать находку древней системы водоснабжения, которая по степени сохранности не имеет аналогов в Словакии. По сути, это первый римский акведук, исследованный в Словакии. Это искусственный водный канал, построенный для доставки воды из одного места в другое», — пояснил археолог и декан факультета искусств Эрик Грнчарик.
Акведук находился примерно на глубине 80 см. Он выложен из камня, но дно сделано из римской черепицы (тегул). Отдельные плитки уложены в продольный ряд с постепенным уклоном в сторону современного особняка. Высота акведука составляет 91 см, а вода течет по каналу шириной 32 см, что составляет примерно один римский фут. Археологи были впечатлены не только его сохранностью, но и количеством материала, использованного при его строительстве.
«Мы подсчитали, что римляне использовали до 51 т камня и более 80 тегул. На некоторых из них сохранилось имя производителя, а на некоторых даже был отпечаток лап собаки, которая пробежала по ним, пока они сушились на солнце», — добавил археолог Томаш Колон.
По его словам, на тегулах было найдено клеймо с надписью C VAL CONST KAR, которая означает, что их изготовили в частной кирпичной мастерской Гая Валерия Константа из военного лагеря Карнунт, который располагался между современными Веной и Братиславой.
Ученые предполагают, что акведук использовался до конца II века, а затем был засыпан и благодаря этому сохранился на протяжении двух тысячелетий. Куда именно вел акведук — остается непонятным. По словам исследователей, он ведет к не сохранившемуся до наших дней зданию, расположенному где-то под нынешним южным крылом особняка в Русовцах. Возможно, там располагалась баня для римских солдат. Аналогичный акведук ранее был обнаружен в древнем поселении Виндобона (на территории современной Вены). Однако сооружение, обнаруженное в Русовце, превосходит его по размерам.
Поскольку римский акведук был найден на территории заповедной зоны, рядом с руинами римского военного лагеря (каструма) Герулата, которые также находятся в Русовце и включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, то и новый обнаруженный объект также будет внесен в охранный список.
Ранее были названы объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые могут исчезнуть к 2050 году из-за глобального изменения климата. Среди наиболее значимых достопримечательностей, находящихся под угрозой, были упомянуты Сиднейский оперный театр в Австралии, охраняемая территория Юнгфрау-Алеч в Швейцарских Альпах, поселения Сиди и Хунцунь на юге провинции Аньхой в Китае, пещера Шове на юге Франции, храм Солнца (Конарак) в Индии, природный заповедник Сребарна в Болгарии, дельта Дуная в Румынии, исторические здания в Бергене (Норвегия), мост Форт-Бридж в Шотландии и другие объекты культурного и исторического наследия.
Под угрозу также попали такие известные места, как индонезийская система ирригации заливных рисовых полей субак, австралийский национальный парк «Какаду» и китайский портовый город Цюаньчжоу. Эти достопримечательности могут столкнуться с различными климатическими угрозами, такими как засухи, лесные пожары и наводнения. Субак уязвим для наводнений и засух, а парк «Какаду» страдает от лесных пожаров и затоплений.