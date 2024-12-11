Инженерная революция и потрясающие результаты. Что сказал Путин о внедрении ИИ

Глава государства пригласил к совместной работе ученых со всего мира в рамках «международного форсайта» о будущем ИИ, подчеркнув, что эти технологии уже успешно применяются в России, где были получены «просто необычные, если не сказать потрясающие» результаты.
ТАСС собрал ключевые заявления президента.
Революция в инженерном деле
В креативных индустриях, «казалось бы, человек с его чувством гармонии и прекрасного был абсолютно незаменим», но «теперь эти границы стираются».
Генеративные модели создают музыку высокого качества в различных жанрах, синхронно переводят речь на десятки языков, производят неотличимые от реальности видео: «По сути, это означает наступающую революцию и в инженерном деле, в проектировании, конструировании принципиально новых компонентов и целых устройств».
Это сулит «качественно иные» возможности для робототехники и создания беспилотных средств на земле, в воде и воздухе. «Крайне важно, что отечественные компании быстро берут все эти инновации и достижения в работу, идут в ногу со временем».
Лидерство в создании технологий ИИ
Все больше ученых говорят, что развитие способности к рассуждению приведет к появлению сильного ИИ: «То есть таких технологий, которые превзойдут людей в ключевых видах деятельности».
Технологии искусственного интеллекта должны стать «важнейшим ресурсом достижения национальных целей развития, обеспечить укрепление обороноспособности страны, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправления, рост инноваций».
Чтобы решать эти задачи, «Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни».
Алгоритмы и принципы работы ИИ закладывают люди, ориентируясь на определенные ценности, язык, образы, культуру, понимание истории, традиции, национальные особенности и интересы. «Чтобы определять будущее, судьбу России, мы должны самостоятельно создавать такие технологии».
«Международный форсайт»
В России успешно работают ключевые исследовательские центры в области ИИ, к совместной работе приглашаются ученые со всего мира. «В этой связи предложение — провести в России международный форсайт, своего рода стратегическую сессию о будущем искусственного интеллекта, чтобы вместе подумать, в каком направлении будут дальше развиваться такие мощные технологи».
Это позволит своевременно реагировать на «возникающие вызовы и риски, использовать нестандартные решения и открывающиеся возможности, намечать новые направления научного прорыва».
В том числе РФ готова оказывать техническую помощь странам глобального Юга и Востока: «И, разумеется, надеемся, что будем брать у партнеров и их достижения».
Импульс сотрудничеству «придаст международный Альянс национальных ассоциаций и институтов развития в сфере искусственного интеллекта стран БРИКС и других заинтересованных государств». Старт работы альянса «дадим уже сегодня».
Сферы применения ИИ
Результаты применения искусственного интеллекта в Москве для борьбы с преступностью «просто необычные, если не сказать потрясающие». Количество грабежей сократилось в 10,5 раза, а количество квартирных краж в Москве сократилось в 34,5 раза «именно из-за использования возможностей искусственного интеллекта».
Применение ИИ во всех сферах государственной власти позволяет увеличить скорость принятия решений. «Есть еще одна важная вещь, на которую я бы хотел обратить внимание, для всех стран это имеет значение. Это борьба с коррупцией и злоупотреблениями со стороны власти, потому что использование искусственного интеллекта делает принимаемые решения прозрачными».