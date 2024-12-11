Инженерная революция и потрясающие результаты. Что сказал Путин о внедрении ИИ

Применение ИИ во всех сферах государственной власти позволяет увеличить скорость принятия решений. «Есть еще одна важная вещь, на которую я бы хотел обратить внимание, для всех стран это имеет значение. Это борьба с коррупцией и злоупотреблениями со стороны власти, потому что использование искусственного интеллекта делает принимаемые решения прозрачными».