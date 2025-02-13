Инженер из Сызрани 15 лет работал по поддельному диплому

Документ о высшем образовании — одна из главных бумаг в жизни каждого гражданина. Конечно, в современном мире часто ведутся споры, что диплом нужен только для галочки и пробиться в жизни можно и без него, но главное — не пытаться усидеть на двух стульях, как персонаж этой статьи, потому что в этом случае вместо работы можно попасть в тюрьму.