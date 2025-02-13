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Инженер из Сызрани 15 лет работал по поддельному диплому

Обман вскрылся и теперь вместо работы мужчину ждет срок.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Документ о высшем образовании — одна из главных бумаг в жизни каждого гражданина. Конечно, в современном мире часто ведутся споры, что диплом нужен только для галочки и пробиться в жизни можно и без него, но главное — не пытаться усидеть на двух стульях, как персонаж этой статьи, потому что в этом случае вместо работы можно попасть в тюрьму.

Житель города Сызрань в Самарской области тоже не захотел получать диплом, но столкнулся с тем, что без этого документа не мог получить повышение: он трудился сварщиком, а хотел стать инженером. В результате мужчина решил обмануть систему и купить документ.

Как пишет «МК Самара», обман вскрылся лишь через 15 лет: сотрудник отдела кадров заметил подозрительный документ в личном деле инженера и передал его полицейским. Те установили, что в списке выпускников Самарского государственного технического университета их инженер не значится, а диплом, предоставленный в отдел кадров, был выдан другому человеку.

После допроса специалист признался, что действительно купил диплом за 50 тысяч рублей у незнакомца в Самаре. Теперь его ждет суд.