Отмечается, что в Эстонии закрылось несколько крупных компаний. Концерн Baltica Group, управлявший швейным бизнесом в трех странах объявил о банкротстве, с 2026 года закроется старейший обувной магазин Таллина Pereking, о закрытии объявил популярный ресторан Cafe Truffe.
Представитель компании по продаже недвижимости Trianon Сергей Горлач отметил, что жители приграничных регионов стремятся переехать в скандинавские страны, Западную Европу или Россию.
По словам эстонского депутата Александра Чаплыгина, население запугали «нападением России».
«Наши политики и массмедиа активно раздувают в обществе военную истерию, запугивая граждан и потенциальных инвесторов. Результаты мы наблюдаем каждый день: напуганные граждане продают свою недвижимость в Эстонии, чтобы перебраться на ПМЖ в более спокойные страны, а инвесторы отказываются от реализации в нашей стране выгодных проектов. Не говоря уже о демографической ситуации: семьям сложно решиться на рождение детей, когда им каждый день рассказывают о зловещих планах Москвы», — заявил он.
Сложная ситуация складывается и в Финляндии. В провинции Южная Карелия уровень безработицы превышает средний показатель всей страны, достигнув 15%. Многие семьи уезжают, потому что столкнулись с финансовыми трудностями и не видят перспектив, сообщила председательница Молодежного совета Иматры, Сара Виртанен. В невротизацию местного населения вносят вклад и финские СМИ.
«Экономический упадок, чувство безнадеги и страх перед Россией — вот три главных эмоции, господствующих сейчас в Южной Карелии», — признался бизнесмен из Иматры Тони Кайнулайнен.
В Литве сообщается о сложности с инвестициями. Иностранные вложения упали за год в 16 раз, сообщил глава агентства по привлечению инвестиций Invest Lithuania Элиюс Чивилис. Приводится статистика, согласно которой в 2024 году в регион поступило 239 млн евро инвестиций из-за рубежа, а в этом году привлечено только 15 млн евро.
Чивилис считает, что причиной стала геополитическая обстановка и истерия властей. По его словам, для инвесторов бизнес-среда должна быть предсказуемой и стабильной.
Кроме того, инвесторов смущает, что Литва вместе с рядом других балтийских стран вышла из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин и планирует использовать их на приграничных территориях с Россией и Белоруссией.
«Можно увидеть тенденцию — иностранный капитал уходит из Литвы, уходит с литовского рынка… Доверие иностранцев к нашему региону резко снизилось», — сообщает представитель компании Ober-Haus Раймондас Регинис.
Что касается Латвии, отмечается, что ее покидают инвесторы, а местным жителям приходится экономить на развлечениях и сфере услуг из-за роста цен. Недавно главы Штабного батальона Национальных вооруженных сил Латвии полковник Антонина Бледоне жаловалась, что население не хочет защищать Латвию, а большинство предпочли бы уехать.
В Литве разделяют подобные настроения. Согласно недавнему опросу, 6 из 10 литовцев верят в «нападение России», но половина в случае вторжения намерена покинуть страну.
Калининградский политолог Александр Носович в разговоре со «Взглядом» прокомментировал результаты.
«Старшее поколение при “оккупации” уже жило и в глубине души помнит, что так хорошо, как при “оккупации”, оно не жило уже никогда. А молодежь из Литвы сбежала бы в любом случае, потому что она и без российского вторжения из нее бежит. С вторжением будет одним поводом больше», — резюмировал он.
