Интервью с Сергеем Рыбальченко: об агентстве по порокам, замещении населения и регионах РФ, где власти смогли повысить рождаемость

— При запрете найдутся те, кто будет курить. Всегда. Даже если все разрешить, найдутся те, кто не будет курить никогда. Но в промежутке есть большое количество людей, которые будут вести себя в зависимости от ситуации. Вот за них-то мы и боремся. Такая же ситуация с алкоголем. Есть люди, которые не будут пить никогда, даже если им бутылки под дверью поставить. Логика тут простая: если приобретение будет ограниченно, если человек, проходя мимо, будет видеть закрытые двери, если ребенок не сможет зайти в алкомаркет, то возможностей употреблять будет меньше.