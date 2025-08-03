Интервью с матушкой Макарией: о женском монашестве, войне с бесами и молитвах за воинов

— У нас есть страничка во «ВКонтакте», в «Телеграме», есть сайт монастыря, есть почта, телефоны. Требы можно заказать там. Ну, а обитель нуждается в восстановлении. Никак не можем завершить восстановление Спасо-Преображенского собора — это сердце обители. Не вставлены окна, не заказаны двери. В критическом состоянии стена монастыря и колокольня. Нужна любая помощь: люди, средства, руки. Приезжайте, милости просим, всех накормим, поселим, уложим, расскажем, реально просим помощи, кто чем может. У нас вот кто-то закрывал магазин и привез какие-то мелочи, всякие шурупы, гвозди. Казалось бы, зачем они нам? А потом вдруг как все пригодилось! Обитель в такой стадии восстановления, что для нас все дорого сейчас. Вот если хотите помолиться за тех, кто на СВО, лучше к нам приехать — и помолиться можно, и потрудиться, и другим помочь. А кто не может приехать, просим молитв за нас, грешных.