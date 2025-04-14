Мария Бутина рассказала о причинах переезда иностранцев в Россию

По словам депутата Марии Бутиной, Россия стала «Ноевым ковчегом», в котором иностранцы могут воспитать своих детей в традиционном обществе.
— Первая и главная причина — несогласие людей на Западе с нетрадиционной повесткой, которая, к счастью, в России отсутствует. Первая причина — во имя жизни своих детей, — отметила Бутина.
Еще одной причиной для переезда в Россию является экономическое состояние страны. Она обратила внимание, что к нам приезжает много шеф-поваров, потому что до недавнего времени русские туристы, которым закрыли въезд, на их родине были постоянными клиентами. Теперь они ищут, где выгоднее работать.
— Нам высококвалифицированные специалисты нужны. Это хорошая, правильная, долгосрочная миграция. Тем более что европейцы не создают диаспоры. Они, наоборот, стараются стать частью российского общества, где дети говорят на русском языке. Я думаю, что эта тенденция в будущем будет только усиливаться, — считает Бутина.
Она пояснила, что переезд упростился благодаря принятию указа «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». На сегодняшний день более 800 человек получили возможность приехать в Россию с помощью этого документа. Цифра может показаться и небольшой, но сам переезд — процедура затруднительная, в том числе для семей тех, кто решил связать себя с нашей страной, отметила Бутина.
Всего же за прошлый год по всем программам в России разрешительные документы получили 38 тысяч высококвалифицированных специалистов. Едут учителя, медики и работники IT-сферы.
Среди тех стран, откуда едут в Россию, парламентарий выделила Францию, Германию, США, Австралию и Италию. Бутина рассказала, что едут не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в Ленинградскую и Иркутскую области, Краснодарский край, Нижний Новгород и Калининград.