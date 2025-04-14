Мария Бутина рассказала о причинах переезда иностранцев в Россию

Она пояснила, что переезд упростился благодаря принятию указа «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». На сегодняшний день более 800 человек получили возможность приехать в Россию с помощью этого документа. Цифра может показаться и небольшой, но сам переезд — процедура затруднительная, в том числе для семей тех, кто решил связать себя с нашей страной, отметила Бутина.