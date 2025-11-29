Интервью — каким будет вторжение в Венесуэлу: «Трамп вляпался, а Россия на переговорном крючке»

— Трамп закрыл воздушное пространство над Венесуэлой, какова его главная цель?
— Основной поток кокаина перевозится через колумбийско-венесуэльскую границу роем одномоторных легких самолетов. Закрытое небо означает, что ни один из этих самолетов не сможет ни взлететь, ни совершить посадку.
Это очевидный удар по картелю de los Soles, который контролирует транзит кокаина из Венесуэлы в Соединённые Штаты через Доминикану, Гаити и далее в Майами. Для картеля остановка транзита означает ощутимые потери.
В отличие от предыдущих вторжений США, местная авиация не бомбит противников режима. Если вспомнить Ливию, то режим закрытого неба был введен по требованию американцев, потому что Каддафи наносил удары по повстанцам, а в Венесуэле — мир. Таким образом, режим закрытого неба введен Трампом исключительно для того, чтобы перекрыть все три основные маршрута поставки кокаина.
— The New York Times сообщала о разговоре Трампа и Мадуро. Что, по вашему мнению, они могли обсуждать, если это правда?
— Не исключаю, что разговор состоялся, так как каналы коммуникации должны сохраняться. Несколько лет назад Мадуро пытался возобновить переговоры с американской администрацией — в Мексике, причем, в отличие от 2019 года, сделал это открыто: отправку венесуэльской делегации в Мексику сопровождали громкие заявления высокопоставленных официальных лиц Венесуэлы и США. Речь шла о начале новой эпохи сотрудничества и процветания, о намерении начать все «с чистого лица» — совсем как у нас сейчас с Трампом.
Судя по нынешнему обострению отношений, они, видимо, не увенчались успехом. Скорее всего, Трамп взял подряд у конкурирующих наркокартелей и обязался вытеснить с маршрута транзита кокаина венесуэльский картель de los Soles, впустив на его место тех, кто на самом деле оплачивает военную операцию против Венесуэлы — прямых конкурентов картеля los Soles из числа преступных группировок Колумбии и, возможно, Мексики. Для Трампа это просто платная услуга, которую он намерен оказать, используя свое служебное положение и подконтрольный ему Отдельный корпус морской пехоты США. Ничего личного, только деньги, которые картели ему уже наверняка перечислили.
Если это так, то Трамп мог потребовать от Мадуро сдать маршрут транзита кокаина, вынудив картель de los Soles покинуть позиции, намекнув, что есть более достойные люди, как любит выражаться нынешний глава Белого дома.
Если требование будет выполнено, Трамп гарантирует неприкосновенность Мадуро и его окружению.
Полагаю, президент Венесуэлы мог попытаться узнать условия, при которых боливарианская власть готова пойти на уступки, сохранив при этом руководство страной (без свержения действующего ржима). А американские СМИ, которые писали, что Мадуро выпрашивал личные гарантии себе и близким, лгут.
— Президент Колумбии Густаво Петро накануне говорил, что США конфликтуют с Венесуэлой не из-за наркотиков, а из-за нефти. Он объясняет это крупнейшими запасами и тем, что всего 4% кокаина, произведенного в Колумбии, провозится через Венесуэлу. Тем самым он опровергает интерес Трампа к зачистке наркокартеля.
— Президент Колумбии, вероятно, знает о кокаине больше других. Через Венесуэлу ежегодно проходит около 250 тонн гидрохлорида кокаина, и я сомневаюсь, что по другим маршрутам идет больше; 250 тонн стоят колоссальных денег.
Теперь, что касается президента Колумбии, то у него открытый конфликт с Трампом по поводу вот этой специальной операции США в Венесуэле.
Удивительно, но проамериканский президент Колумбии, окруженный такими же военными, которые воспитывались в военных колледжах США, выступает против воли Соединенных Штатов.
— Что это означает?
Парадоксальная ситуация. Президент будет говорить о нефти, а не о наркотиках, потому что, если признает, что операция ради наркоторговли, его могут убить в тот же день люди из его же собственного окружения. Тема наркотрафика для него — табу.
Трамп, конечно, имеет виды на венесуэльскую нефть: США действительно хотят ограбить Венесуэлу. И об этом очевидном факте в принципе можно говорить открыто даже президенту Колумбии. Но если вдруг американский президент с морской пехотой идет не за нефтью, а вмешивается в войну на стороне картелей ради контроля транзита кокаина, то это куда серьезнее и скандальнее, чем связь семейства Кеннеди с мафией или Хиллари Клинтон с ИГИЛ* (терр. орг., запрещенная в РФ).
Поэтому президент Колумбии говорит о нефти и молчит о кокаине. Хочу напомнить, что венесуэльская нефть тяжелая, битумная и требует растворителей (нефтяного спирта), который производят США, что делает добычу и транспортировку нефти сложным процессом.
Кроме того, оборудование не работает — многие вышки законсервированы, их легче бурить заново, чем запустить повторно. Аналогичные нефтяные пески есть и в Канаде, где Трамп может добывать нефть на льготных условиях. Зачем ему в таких условиях нужна именно венесуэльская нефть, не понятно — она, даже полученная в США в качестве военного трофея, потребует огромных вложений.
Причиной выступления Петро, вероятно, является тесная связь картеля de los Soles с колумбийской «повстанческой» группировкой ФАРК, заключившей перемирие с Боготой. Удар по los Soles нанесет ущерб и интересам ФАРК — учитывая, что эта группировка является одним из основных поставщиков кокаина.
В прошлую каденцию Трампа в 2019 году такая военная операция тоже маячила перед регионом. Бразилия и Колумбия поддержали решение президента США по свержению Мадуро и заявили о том, что они готовы предоставить свои вооруженные силы для вторжения на территорию Венесуэлы. Но сначала отказалась Бразилия, а потом и Колумбия.
Боготе пришлось идти на уступки из-за ультиматума движения ФАРК, которое заявило, что если в Венесуэле начнется операция, то в Колумбии возобновится гражданская война.
— Кто же заказал картель de los Soles?
— Это могут быть конкуренты — например, картель los Rastrojos, финансировавший провалившуюся операцию «Гидеон» в мае 2019 года, когда на пляже Макуто были расстреляны практически все участники этой операции — террористы и наемники.
Мексиканские наркокартели также проявляют интерес к Венесуэле. По наблюдениям моих коллег, два года назад в бедную Венесуэлу было отправлено много молодых мужчин с мексиканским акцентом, не собиравшихся работать. Возможно, это спящие ячейки для перехвата управления поставками кокаина.
— Когда начнется военная операция?
— Временно, видимо, проведение этой военной операции затормозил шатдаун. Я думаю, что это единственный момент. А фактором, который может исключить помощь Москвы Каракасу, является продолжение переговорного процесса США и России. Потому что, когда начал блекнуть дух Анкориджа, чтобы снять с паузы «переговоры», Трамп выдвинул свой 28-пунктный план по Украине и снова вложил в наши сердца надежду на то, что существует возможность скорого урегулирования конфликта на Украине — достаточно только президентам США и РФ встретиться лично и обо всем договориться.
Но пока оснований для оптимизма нет, потому что выдвижение разного рода планов, формулирование пунктов еще не означает того, что хотя бы по этому из пунктов стороны договаривающиеся стороны поставят свои подписи.
В результате о перспективе, которая почти исчезла через какое-то время после встречи в Анкоридже, снова заговорили с новой силой, и не исключено, что это возобновление ожиданий связано с тем, что Трампу нужно, чтобы в момент проведения военной операции в Венесуэле для России надежда заключить договор с США по Украине оказалась более важным фактором, чем помощь своему союзнику.
— Значит операция может начаться в любую минуту?
— Да, именно так.
— Каковы будут потери для Венесуэлы?
Народ вряд ли сильно пострадает, хотя режим мобилизован и собирается сопротивляться. США, вероятно, ведут переговоры с военными и окружением Мадуро, предлагая деньги за переход на их сторону в критический момент. Так было в Ираке.
Чавистское руководство для Трампа не цель номер один и не будет свергнуто, пострадать оно может лишь, если окажется под ударом при ликвидации функционеров, связанных с картелем de los Soles.
Когда американцы высадят свой корпус морской пехоты, то основной живой силой там будут, конечно, не американские вояки, а отряды хорошо вооруженных картелей-конкурентов. Они и будут основной боевой силой, которая будет идти на острие американских ударов при поддержке США с воздуха: самолётами, ракетами, томагавками и так далее.
— Это значит, что операция — конец полномочий Мадуро?
Если его арестуют или убьют — да. Если он отойдет в сторону и не помешает американцам расправиться с картелем los Soles, то, возможно, сохранит власть. Уничтожение Мадуро коммерческой пользы Трампу не принесет, а вот смена владельцев маршрутов транзита наркотиков имеет коммерческий смысл и подоплёку.
— А как будет компенсирована работа, чем?
— Если я не ошибаюсь, то это, видимо, сделка. Речь идет о предоставлении Трампом платной услуги. Трампу ее оплачивают, вероятно, в натуральном виде. Если это действительно так, то он, конечно, вляпался.
* Терристическая организация, запрещенная в РФ.