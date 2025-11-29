Интервью — каким будет вторжение в Венесуэлу: «Трамп вляпался, а Россия на переговорном крючке»

— Временно, видимо, проведение этой военной операции затормозил шатдаун. Я думаю, что это единственный момент. А фактором, который может исключить помощь Москвы Каракасу, является продолжение переговорного процесса США и России. Потому что, когда начал блекнуть дух Анкориджа, чтобы снять с паузы «переговоры», Трамп выдвинул свой 28-пунктный план по Украине и снова вложил в наши сердца надежду на то, что существует возможность скорого урегулирования конфликта на Украине — достаточно только президентам США и РФ встретиться лично и обо всем договориться.

Но пока оснований для оптимизма нет, потому что выдвижение разного рода планов, формулирование пунктов еще не означает того, что хотя бы по этому из пунктов стороны договаривающиеся стороны поставят свои подписи.