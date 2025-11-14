Интервью Евгения Водолазкина: «Всем говорю — времени не существует»

Если вы спросите меня, верю ли я, что мир был создан за семь дней, я скажу: верю. Потому что мы не знаем, что имелось в виду под «семью днями». Может, это были семь эпох. Ведь Моисей писал библейские книги однажды и навсегда, на все времена. Он писал для нас, хотя не знал, какими мы будем и что переживём. Представьте, если бы он описал сотворение мира на языке термодинамики — тогда его современники ничего бы не поняли. Рассуждать о роде человеческом в терминах генетики в то время тоже было бы нелепо и неправильно. Он создавал универсальный текст на века. Мне кажется, он сделал максимум, чтобы этот текст был приемлем и для древних людей, и для нас.