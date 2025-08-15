Интервенция США в России. Как янки оккупировали и грабили Дальний Восток

Первая мировая война открыла новые горизонты для капитала США. Пока Европа и Россия умывались кровью, за океаном подсчитывали барыш. Война оказалась прибыльным делом. За годы войны импорт американских товаров в Россию вырос в 18 раз.
Подготовка интервенции США
После буржуазной революции 1917 года и свержения династии Романовых США стали еще активнее вмешиваться во внутренние дела России. Осенью 1917 года в России начал работать русский отдел CPI (Комитет общественной информации США), сотрудничавший с американским Красным Крестом и Христианским союзом молодых людей (ХСМЛ). Эти организации занимались крупномасштабной политической пропагандой и обработкой молодежи. Временное правительство не препятствовало такой деятельности. Наоборот, Америкой был создан максимально благоприятный режим. Например, все фирмы США имели право на бесплатные поставки грузов по железной дороге и освобождались от пошлин при ввозе товаров.
Планы янки были грандиозными — один только ХСМЛ планировал создать свои ячейки в каждом городе России. Ежемесячно в страну прибывали до 250 граждан США. Они якобы собирались вести «религиозную работу» среди молодежи, но на деле просто воспитывали ее в духе поклонения США. Программа ХСМЛ так и гласила: «Возрождающаяся Россия нуждается в честных людях с идеалами и сильного характера. Воспитать таких людей — вот цель американской христианской молодежи».
Любопытная деталь: финансирование программы США возложили на Временное правительство!
И еще один факт: в прессе США интервенция в Россию стала обсуждаться за год до реальных действий — с августа 1917 года. Какие же причины подтолкнули Америку высадить десант на Дальнем Востоке? Их было несколько.
Подписание большевиками Брестского мира и фактический выход России из боевых действий. Это не устраивало США.
Распространение слухов о том, что в Сибири слишком много военнопленных немцев и австрийцев. Американцы опасались, что они могут захватить власть. Или же делали вид, что опасались. Потому что на самом деле Сибирь наводнили американские шпионы. Например, в 1917 году был создан Русский железнодорожный корпус, в нем состояли 300 офицеров и механиков из США. 12 отрядов РЖК были размещены на Транссибе.
Соперничество с Японией. Хотя Япония была союзником США, американцы не желали ее усиления на востоке России. Здесь страны оказывались конкурентами.
Защита американских и британских концессий в России. К 1917 году американцы владели в России большим количеством рудников и огромными земельными ресурсами. 3 марта 1918 года в New York Times британский миллионер, директор Общества Кыштымских заводов на Урале Лесли Уркварт высказался так: «Союзническая миссия в Сибири… займет Владивосток и будет продвигаться… до Уральских гор, чтобы взять под контроль Транссибирскую железную дорогу». Он был озабочен спасением собственных денег и возможностью вывоза продукции из России.
Но была и еще одна цель, основная: воспользовавшись слабостью России, американцы хотели разграбить страну.
Даже восстание Чехословацкого корпуса не обошлось без США. В мае 1918 года посол США в России банкир Дэвид Фрэнсис признавался в письме к сыну, что «в настоящее время я хочу… сорвать разоружение 40 тысяч чехословаков, которым советское правительство предложило сдать оружие».
Еще раньше, в декабре, Госдеп США принял «Программу экономического освоения России». В течение двух месяцев после интервенции американцы намеревались вывезти 200 тысяч тонн товаров. Позже темпы грабежа должны были возрасти.
В записке президента Вудро Вильсона госсекретарю Роберту Лансингу, которую тот написал в ноябре 1918 года, значились планы расчленения России на пять частей: Финляндию, Прибалтику, Центральную Россию, Украину и Сибирь.
Интервенция США в Россию
Решение о высадке десанта было принято в Вашингтоне 6 июля 1918 года на совещании высшего военного руководства с участием госсекретаря Лансинга. Было решено отправить Сибирский экспедиционный корпус в составе 7 тысяч человек. Забегая вперед, скажем, что максимальное количество американцев во Владивостоке достигало 9 тысяч. Больше было только японцев — 73 тысячи. Официальной задачей корпуса была помощь чехословакам, которых в Сибири якобы атаковала «армия» пленных австрийцев.
15 и 16 августа 1918 года в порту Владивостока высадились первые оккупанты — это были солдаты 27-го американского пехотного полка, прибывшие из Манилы. 21 августа прибыл 31-й пехотный полк армии США. Командовать Сибирским экспедиционным корпусом назначили генерала Уильямса Гревса — он прибыл во Владивосток отдельно на корабле «Томас» в окружении 40 офицеров и 1889 солдат.
Американцы взяли под контроль железную дорогу — участок между Владивостоком и Хабаровском, станции в Забайкалье и на юге Байкала, получив полный контроль над передвижениями всех войск и грузов. Неудивительно, что после этого свободно передвигаться по Транссибу могли только англосаксы и чехословаки. Все остальные были обречены. Весной 1919 года 4000 американцев стали обживать Улан-Удэ (тогда — Верхнеудинск) и Кабанск — в городах появились казармы и палаточные городки.
На первых порах американцы пытались прикрыть оккупацию пропагандой. Раздавали брошюры, в которых разъясняли выгоды для населения от сотрудничества с США, раздавали аналоги «ножек Буша» — американские товары и лекарства, призывали к созданию республики по заокеанскому образцу. А сами подменяли местные органы управления, создавая свои. Самую широкую деятельность развернул ХСМЛ — его штаб-квартира находилась во Владивостоке.
Призывы к созданию республики шокировали министров правительства Александра Колчака. А вялость в ведении боевых действий не устраивала британцев и французов. Но ожидать воинственности было неразумно: американцы приехали не воевать, а отстаивать экономические интересы заокеанских хозяев и наблюдать за японцами.
Главной задачей корпуса стал вывоз российских богатств. В этом янки преуспели. Торговые операции проводили в обмен на кредиты своих банков: «Сити бэнк» и «Гаранти траст».
Об объемах грабежа можно судить по тому, что одна лишь компания Эйрингтона вывезла из России 15 730 пудов шерсти, 20 407 овечьих шкур, 10 200 кож. А сколько их было — больших и малых компаний? Никто не считал. Вывозили все, что можно было продать. Объемы награбленного тоже не подсчитаны до сих пор.
Именно поэтому, когда адмирал Колчак был разбит и перед полковником Гревсом замаячила перспектива боевых действий с Красной армией, Американский корпус буквально бежал из России. Последние эшелоны с американцами покинули Улан-Удэ 25 января, а из Владивостока оккупанты отчалили 1 апреля 1920 года.
Зверства американцев во время интервенции в Россию
Историки США до сих пор представляют американскую оккупацию Дальнего Востока России благом, но память народа сохранила воспоминания о преступлениях янки. Например, в селе Андриановка Забайкальского края интервенты вместе с белыми расстреляли 1600 русских крестьян и рабочих. Это случилось в Тарской пади, куда заключенных, среди которых было много подростков 15 и 16 лет, привезли в 56 вагонах. Все они были задержаны за малозначительные нарушения.
Факты расправ были задокументированы. В государственном архиве Владивостока есть «Акты о замученных и расстрелянных крестьянах в Ольгинском уезде в 1918—1920 годах». Один из актов гласит, что американцы схватили четырех крестьян и закопали их живыми «за связь с партизанами». С женами партизан расправлялись не менее жестоко: закалывали штыками и топили в помоях.
По свидетельству историка Федора Нестерова, сторонников революции американцы топили в реке Амур, вешали, расстреливали и сгоняли в концлагеря, где морили голодом.
Поэтому немудрено, что местное население вскоре обернулось против американцев. В России Американский корпус потерял около 200 человек. Так, в бою у Романовки под Владивостоком 25 июня 1919 года партизанами было убито 20 американских солдат. Вывести войска из России США подстегнуло и недовольство внутри своей страны — семьи солдат начали задавать вопрос: что делают их сыновья в холодной Сибири?
Исчерпывающую характеристику действиям американцев позже дал Уинстон Черчилль. В работе «Мировой кризис» он указал, что США не находились в состоянии войны с Россией, но убивали ее граждан на ее территории, вооружали ее врагов, блокировали железную дорогу, порты и топили суда. При этом не уставали повторять, что их не касаются внутренние дела русских.
Ошибочно предполагать, что после 1920 года США потеряли интерес к Дальнему Востоку. Отнюдь. Они пытались поддерживать ДВР — Дальневосточную республику, возникшую в 1920—1922 годах, вели активную работу через консульства — как среди белых, так и среди красных. К 1923 году американский консул был во Владивостоке едва ли не первой величиной.
Американское судно Bear, которое в 1920 году исследовало бухту Эмма на Чукотке, оставило на российском берегу географический знак с предупреждением: «За повреждение знака — штраф $250».
Только с приходом советской власти влияние американцев было ликвидировано, а консульства — закрыты на 20 лет.