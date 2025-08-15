Интервенция США в России. Как янки оккупировали и грабили Дальний Восток

Подписание большевиками Брестского мира и фактический выход России из боевых действий. Это не устраивало США.

Распространение слухов о том, что в Сибири слишком много военнопленных немцев и австрийцев. Американцы опасались, что они могут захватить власть. Или же делали вид, что опасались. Потому что на самом деле Сибирь наводнили американские шпионы. Например, в 1917 году был создан Русский железнодорожный корпус, в нем состояли 300 офицеров и механиков из США. 12 отрядов РЖК были размещены на Транссибе.

Соперничество с Японией. Хотя Япония была союзником США, американцы не желали ее усиления на востоке России. Здесь страны оказывались конкурентами.

Защита американских и британских концессий в России. К 1917 году американцы владели в России большим количеством рудников и огромными земельными ресурсами. 3 марта 1918 года в New York Times британский миллионер, директор Общества Кыштымских заводов на Урале Лесли Уркварт высказался так: «Союзническая миссия в Сибири… займет Владивосток и будет продвигаться… до Уральских гор, чтобы взять под контроль Транссибирскую железную дорогу». Он был озабочен спасением собственных денег и возможностью вывоза продукции из России.