Интервенция США в России. Как янки оккупировали и грабили Дальний Восток

15 августа 1918 года во Владивостоке высадились американские интервенты. Началась фактическая оккупация Штатами Дальнего Востока.

Майя Новик
Автор ВФокусе Mail

Первая мировая война открыла новые горизонты для капитала США. Пока Европа и Россия умывались кровью, за океаном подсчитывали барыш. Война оказалась прибыльным делом. За годы войны импорт американских товаров в Россию вырос в 18 раз.

Подготовка интервенции США

После буржуазной революции 1917 года и свержения династии Романовых США стали еще активнее вмешиваться во внутренние дела России. Осенью 1917 года в России начал работать русский отдел CPI (Комитет общественной информации США), сотрудничавший с американским Красным Крестом и Христианским союзом молодых людей (ХСМЛ). Эти организации занимались крупномасштабной политической пропагандой и обработкой молодежи. Временное правительство не препятствовало такой деятельности. Наоборот, Америкой был создан максимально благоприятный режим. Например, все фирмы США имели право на бесплатные поставки грузов по железной дороге и освобождались от пошлин при ввозе товаров.

Источник: РИА "Новости"

Планы янки были грандиозными — один только ХСМЛ планировал создать свои ячейки в каждом городе России. Ежемесячно в страну прибывали до 250 граждан США. Они якобы собирались вести «религиозную работу» среди молодежи, но на деле просто воспитывали ее в духе поклонения США. Программа ХСМЛ так и гласила: «Возрождающаяся Россия нуждается в честных людях с идеалами и сильного характера. Воспитать таких людей — вот цель американской христианской молодежи».

Любопытная деталь: финансирование программы США возложили на Временное правительство!

И еще один факт: в прессе США интервенция в Россию стала обсуждаться за год до реальных действий — с августа 1917 года. Какие же причины подтолкнули Америку высадить десант на Дальнем Востоке? Их было несколько.

  • Подписание большевиками Брестского мира и фактический выход России из боевых действий. Это не устраивало США.

  • Распространение слухов о том, что в Сибири слишком много военнопленных немцев и австрийцев. Американцы опасались, что они могут захватить власть. Или же делали вид, что опасались. Потому что на самом деле Сибирь наводнили американские шпионы. Например, в 1917 году был создан Русский железнодорожный корпус, в нем состояли 300 офицеров и механиков из США. 12 отрядов РЖК были размещены на Транссибе.

  • Соперничество с Японией. Хотя Япония была союзником США, американцы не желали ее усиления на востоке России. Здесь страны оказывались конкурентами.

  • Защита американских и британских концессий в России. К 1917 году американцы владели в России большим количеством рудников и огромными земельными ресурсами. 3 марта 1918 года в New York Times британский миллионер, директор Общества Кыштымских заводов на Урале Лесли Уркварт высказался так: «Союзническая миссия в Сибири… займет Владивосток и будет продвигаться… до Уральских гор, чтобы взять под контроль Транссибирскую железную дорогу». Он был озабочен спасением собственных денег и возможностью вывоза продукции из России.

  • Но была и еще одна цель, основная: воспользовавшись слабостью России, американцы хотели разграбить страну.

Источник: РИА "Новости"

Даже восстание Чехословацкого корпуса не обошлось без США. В мае 1918 года посол США в России банкир Дэвид Фрэнсис признавался в письме к сыну, что «в настоящее время я хочу… сорвать разоружение 40 тысяч чехословаков, которым советское правительство предложило сдать оружие».

Еще раньше, в декабре, Госдеп США принял «Программу экономического освоения России». В течение двух месяцев после интервенции американцы намеревались вывезти 200 тысяч тонн товаров. Позже темпы грабежа должны были возрасти.

В записке президента Вудро Вильсона госсекретарю Роберту Лансингу, которую тот написал в ноябре 1918 года, значились планы расчленения России на пять частей: Финляндию, Прибалтику, Центральную Россию, Украину и Сибирь.

Источник: РИА "Новости"

Интервенция США в Россию

Решение о высадке десанта было принято в Вашингтоне 6 июля 1918 года на совещании высшего военного руководства с участием госсекретаря Лансинга. Было решено отправить Сибирский экспедиционный корпус в составе 7 тысяч человек. Забегая вперед, скажем, что максимальное количество американцев во Владивостоке достигало 9 тысяч. Больше было только японцев — 73 тысячи. Официальной задачей корпуса была помощь чехословакам, которых в Сибири якобы атаковала «армия» пленных австрийцев.

15 и 16 августа 1918 года в порту Владивостока высадились первые оккупанты — это были солдаты 27-го американского пехотного полка, прибывшие из Манилы. 21 августа прибыл 31-й пехотный полк армии США. Командовать Сибирским экспедиционным корпусом назначили генерала Уильямса Гревса — он прибыл во Владивосток отдельно на корабле «Томас» в окружении 40 офицеров и 1889 солдат.

Американцы взяли под контроль железную дорогу — участок между Владивостоком и Хабаровском, станции в Забайкалье и на юге Байкала, получив полный контроль над передвижениями всех войск и грузов. Неудивительно, что после этого свободно передвигаться по Транссибу могли только англосаксы и чехословаки. Все остальные были обречены. Весной 1919 года 4000 американцев стали обживать Улан-Удэ (тогда — Верхнеудинск) и Кабанск — в городах появились казармы и палаточные городки.

На первых порах американцы пытались прикрыть оккупацию пропагандой. Раздавали брошюры, в которых разъясняли выгоды для населения от сотрудничества с США, раздавали аналоги «ножек Буша» — американские товары и лекарства, призывали к созданию республики по заокеанскому образцу. А сами подменяли местные органы управления, создавая свои. Самую широкую деятельность развернул ХСМЛ — его штаб-квартира находилась во Владивостоке.

Призывы к созданию республики шокировали министров правительства Александра Колчака. А вялость в ведении боевых действий не устраивала британцев и французов. Но ожидать воинственности было неразумно: американцы приехали не воевать, а отстаивать экономические интересы заокеанских хозяев и наблюдать за японцами.

Главной задачей корпуса стал вывоз российских богатств. В этом янки преуспели. Торговые операции проводили в обмен на кредиты своих банков: «Сити бэнк» и «Гаранти траст».

Об объемах грабежа можно судить по тому, что одна лишь компания Эйрингтона вывезла из России 15 730 пудов шерсти, 20 407 овечьих шкур, 10 200 кож. А сколько их было — больших и малых компаний? Никто не считал. Вывозили все, что можно было продать. Объемы награбленного тоже не подсчитаны до сих пор.

Именно поэтому, когда адмирал Колчак был разбит и перед полковником Гревсом замаячила перспектива боевых действий с Красной армией, Американский корпус буквально бежал из России. Последние эшелоны с американцами покинули Улан-Удэ 25 января, а из Владивостока оккупанты отчалили 1 апреля 1920 года.

Источник: РИА "Новости"

Зверства американцев во время интервенции в Россию

Историки США до сих пор представляют американскую оккупацию Дальнего Востока России благом, но память народа сохранила воспоминания о преступлениях янки. Например, в селе Андриановка Забайкальского края интервенты вместе с белыми расстреляли 1600 русских крестьян и рабочих. Это случилось в Тарской пади, куда заключенных, среди которых было много подростков 15 и 16 лет, привезли в 56 вагонах. Все они были задержаны за малозначительные нарушения.

Факты расправ были задокументированы. В государственном архиве Владивостока есть «Акты о замученных и расстрелянных крестьянах в Ольгинском уезде в 1918—1920 годах». Один из актов гласит, что американцы схватили четырех крестьян и закопали их живыми «за связь с партизанами». С женами партизан расправлялись не менее жестоко: закалывали штыками и топили в помоях.

По свидетельству историка Федора Нестерова, сторонников революции американцы топили в реке Амур, вешали, расстреливали и сгоняли в концлагеря, где морили голодом.

Поэтому немудрено, что местное население вскоре обернулось против американцев. В России Американский корпус потерял около 200 человек. Так, в бою у Романовки под Владивостоком 25 июня 1919 года партизанами было убито 20 американских солдат. Вывести войска из России США подстегнуло и недовольство внутри своей страны — семьи солдат начали задавать вопрос: что делают их сыновья в холодной Сибири?

Исчерпывающую характеристику действиям американцев позже дал Уинстон Черчилль. В работе «Мировой кризис» он указал, что США не находились в состоянии войны с Россией, но убивали ее граждан на ее территории, вооружали ее врагов, блокировали железную дорогу, порты и топили суда. При этом не уставали повторять, что их не касаются внутренние дела русских.

Ошибочно предполагать, что после 1920 года США потеряли интерес к Дальнему Востоку. Отнюдь. Они пытались поддерживать ДВР — Дальневосточную республику, возникшую в 1920—1922 годах, вели активную работу через консульства — как среди белых, так и среди красных. К 1923 году американский консул был во Владивостоке едва ли не первой величиной.

Американское судно Bear, которое в 1920 году исследовало бухту Эмма на Чукотке, оставило на российском берегу географический знак с предупреждением: «За повреждение знака — штраф $250».

Только с приходом советской власти влияние американцев было ликвидировано, а консульства — закрыты на 20 лет.