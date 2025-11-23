Популярные темы
Интервенция. Как западные страны пытались завоевать Россию

23 ноября 1918 года началось вторжение войск стран Антанты в Россию. В истории эту попытку завоевания России Западом стали называть Интервенцией.

Майя Новик
Автор ВФокусе Mail
Парад интервентов во Владивостоке
Парад интервентов во Владивостоке

Изначально Антанта ставила перед собой две задачи:

  • заставить Россию продолжать войну с Германией,

  • свержение власти большевиков.

Ни одна из задач выполнена не была — нашествие иностранцев ограничилось банальным грабежом.

Зоны иностранной оккупации России были нарезаны заранее — еще в 1917 году. Британцам должны были достаться Кавказ, Дон и Кубань, французам — Украина и Крым. Первые интервенты пожаловали в нашу страну еще в январе 1918 года — это были румыны. Они попытались захватить Бессарабию и вторгнуться в Приднестровье, однако были остановлены русскими войсками. В марте 1918 года во Владивостоке высадились японцы.

Но основная масса интервентов пожаловала в Россию именно в ноябре 1918 года.

Австралийские добровольцы на Русском Севере
Австралийские добровольцы на Русском Севере

Интервенция. Какие страны вторгались в Россию

В 1918 году Антанта располагала большим боевым потенциалом, включая колонии. Поэтому этнический состав вторгшихся на территорию России воинских контингентов был самым разнообразным.

Британские солдаты высадились в Мурманске и Архангельске, на Балтике заняли Ревель и Нарву, на Черном море — Севастополь и Новороссийск, Батуми и Гагры, в Закавказье — Баку и Ереван. Туда же пожаловали месопотамские полки индийцев.

Войска США высадились во Владивостоке и держали под контролем железную дорогу.

Австралийцы и канадцы высадились в Мурманске и Архангельске.

Там же, в северных портах России, высадились французы. Кроме этого, они постарались занять крымские порты — Одессу и Севастополь, а также проникли вглубь Сибири по Транссибирской железной дороге. Их экспедиционный корпус состоял из весьма экзотических для России народностей — в нем служили вьетнамцы и чернокожие сенегальцы. В Одессе квартировались французские африканские полки, алжирские стрелки и батальоны индокитайцев. Кроме этого, в Одессе высадились греки.

Список европейских стран был бы неполным без Италии — ее солдаты высадились в Мурманске в 1919 году. Там же оказались и польские войска.

Кроме вышеперечисленных в Россию вторглись сербский батальон, финны и датчане — они входили в британские войска, именовавшиеся Силами поддержки Северной России. Если еще добавить чехословацкий корпус, который два года хозяйничал по всему Транссибу, картина будет более-менее полной.

    Французские патрули охраняют французскую зону Одессы, ограниченную портом и Николаевским бульваром
    Французские патрули охраняют французскую зону Одессы, ограниченную портом и Николаевским бульваром

    Интервенция. Все на выход!

    Сначала интервенты вдохновлялись лозунгами Уинстона Черчилля «Во имя победы в этой великой войне!». Затем лозунг сменился другими. Воевать с русскими призывали «Во имя демократии!» и во имя «помощи в восстановлении конституционного строя в России». Но на деле полноценная помощь Белому движению так и не была оказана. Умирать в холодной России никто не хотел.

    В 1918 году большевики сумели развернуть сразу три фронта: летом был образован Восточный фронт, а осенью 1918 года — Южный и Северный. Внутри страны Владимир Ленин и Лев Троцкий перешли к политике военного коммунизма, мобилизуя население на борьбу с интервентами.

    Уже в начале 1919 года правительство большевиков сделало Антанте предложение, от которого та не смогла отказаться. Москва обещала погасить все довоенные долги России и признать некоторые государства независимыми — в том числе Финляндию, страны Прибалтики, Польшу и страны Закавказья.

    Белое движение не собиралось признавать независимость отдельных частей империи. Главным лозунгом белых был «За единую и неделимую Россию!». Это совершенно не устраивало Антанту, которая желала, чтобы Россия в любом случае вышла из Гражданской войны ослабленной и с потерей территорий.

    Поэтому предложение большевиков было рассмотрено и принято странами Антанты в Париже на мирной конференции, после чего в 1920 году страны одна за другой стали выводить войска с территории России. Помощь Белому движению они ограничили оружием. Без военной помощи белые были обречены.

    Конечно, прийти к такому соглашению Антанту заставило не только предложение большевиков, но и активные военные действия Красной армии. На Восточном фронте осенью 1919 года был взят Омск, войска вице-адмирала Александра Колчака были разгромлены. В это же время были разгромлены под Петроградом войска генерала Николая Юденича. На юге России в начале 1920 года под ударами Красной армии белые начали масштабное отступление. Красная армия заняла побережье Каспия, выйдя вплотную к Кавказу.

    Не желая вступать в реальные сражения с боевыми частями Красной России, интервенты не только отозвали войска, но и сняли со страны блокаду. Красной армии оставалось лишь разгромить войска генерала Врангеля и изгнать их из Крыма.

    Последними Россию покинули японцы. Они сделали это только в 1922 году — и то по настоянию США, которые видели в них прямых конкурентов.

    Американские войска во Владивостоке
    Американские войска во Владивостоке

    Интервенция. Как Антанта грабила Россию

    Общая сумма ущерба от Интервенции до сих пор не подсчитана. Но речь идет о миллиардах рублей золотом. С севера России британцы два года вывозили лес. Общая сумма ущерба составила миллион фунтов стерлингов. Кроме этого, они вывезли 2 миллиона пудов льна и 98 тысяч пудов марганцевой руды (1 пуд — 16,38 килограмма). Архангельской губернии был нанесен ущерб на 1 миллиард рублей золотом.

    Чехословацкий корпус, два года грабивший Сибирь, отяжелел от награбленного так, что добыча не помещалась в пароходы, которые союзники прислали за чехами во Владивосток. На золоте, вывезенном из Сибири, вплоть до начала войны существовала вся банковская система Чехословакии.

    Япония во время Интервенции и сразу после нее совершила необыкновенный экономический рывок, в том числе и за счет золота, которое было уплачено за японское оружие армией Колчака. А сколько золота Российской империи осело в банках Британии и США, можно только гадать.

    В Закавказье добычей британцев стали 26 миллионов пудов марганца, 30 миллионов пудов нефти и 700 тысяч пудов табака высшего сорта.

    Известно, что за три месяца 1919 года США вывезли с Дальнего Востока 3 миллиона шкурок пушнины, 14 миллионов пудов сельди, а уж сколько вывезли леса, никто не считал. В США даже был создан специальный отдел по эксплуатации Дальнего Востока.

    С юга России интервенты только в 1920 году вывезли 3 миллиона пудов зерна, 830 тысяч пудов соли, 120 тысяч пудов льна, 120 тысяч пудов табака, 63 тысячи пудов шерсти и другие товары. Все это изымалось под видом компенсации за оружие, предоставленное белым. На самом деле поставки оружия в армию Денника были минимальны и не покрывали нужд армии.

    Из Одессы французы угнали 9/10 русского торгового флота, в том числе 112 грузовых судов с товарами. Кроме этого, Франция «эвакуировала» 30 боевых кораблей и 3 подводные лодки.

    Результатом Интервенции стала гибель 111 000 русских людей. Они были убиты интервентами или просто замучены в концлагерях, через которые только на севере России прошло 52 тысячи человек.

    По сути, страны Антанты напились русской крови и отвалили, едва запахло жареным.

