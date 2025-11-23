Интервенция. Как западные страны пытались завоевать Россию

Зоны иностранной оккупации России были нарезаны заранее — еще в 1917 году. Британцам должны были достаться Кавказ, Дон и Кубань, французам — Украина и Крым. Первые интервенты пожаловали в нашу страну еще в январе 1918 года — это были румыны. Они попытались захватить Бессарабию и вторгнуться в Приднестровье, однако были остановлены русскими войсками. В марте 1918 года во Владивостоке высадились японцы.