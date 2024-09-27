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Интернет-зависимости больше всего подвержены старшеклассники

Чрезмерное использование гаджетов имеет серьезные риски для здоровья и развития человека. Одним из таких рисков становится возможность возникновения интернет-зависимости, что особенно актуально для подростков и молодых людей.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Ученые из Тюменского государственного университета установили, что интернет-зависимость негативно сказывается на показателях выносливости и продуктивности. Исследовательская статья опубликована в журнале «Экспериментальная психология».

Интернет-зависимость — это навязчивое желание использовать Интернет и избыточное пользование им. Это явление рассматривается с точки зрения снижения познавательной активности человека, сужения круга общения либо его неизбирательности, болезненных реакций на критические замечания, ложных утверждениях о времени, проведенном в интернете.

В исследовании интернет-зависимости участвовали 108 учащихся 10−11 классов и 59 студентов 1−3 курса обучения университета.

Ученые рассмотрели структуры интернет-активности. Анализ показал возрастной переход от доминирования общения в социальных сетях и мессенджерах у старшеклассников к использованию сетевого времени для решения учебных и рабочих задач у студентов.

Более рационально гаджеты использовали студенты. На это, возможно, повлиял студенческий образ жизни и требование среды высшего учебного заведения.

Специалисты смоделировали ситуации, когда было невозможно воспользоваться гаджетами. Это вызвало высокую степень тревожности и беспокойства. Умеренная выраженность синдрома отмены отмечалась лишь в группе студентов.

Тест на различие логического мышления и восприятия показал, что у школьников с интернет-зависимостью наблюдалось снижение познавательных функций и гибкости мышления. Также была выявлена низкая функциональная подвижность нервной системы по процессам возбуждения и торможения, а также низкая способность к их взаимному превращению.

Показатели умственной работоспособности говорят о низкой способности старшеклассников к безошибочному выполнению каких-либо задач, сниженной выносливости и нестабильности в показателях продуктивности работы.

Таким образом, ученые отметили, что наиболее негативное влияние интернет-зависимость оказывает именно на старшеклассников.

Ранее ученые выяснили, что у зависимых от смартфона родителей дети часто отстают в развитии.