Интернет-зависимости больше всего подвержены старшеклассники

Тест на различие логического мышления и восприятия показал, что у школьников с интернет-зависимостью наблюдалось снижение познавательных функций и гибкости мышления. Также была выявлена низкая функциональная подвижность нервной системы по процессам возбуждения и торможения, а также низкая способность к их взаимному превращению.