Интернет захватили поддельные отзывы, созданные нейросетями

Эксперты объясняют, что ИИ — инструмент, который можно использовать в обе стороны: он способен не только создавать фальшивые отзывы, но еще и выявлять их гораздо успешнее, чем это могут сделать люди. Таким образом, возможно, ситуация вскоре стабилизируется, и нейросети будут выявлять такие отзывы настолько же быстро, как они будут создаваться.