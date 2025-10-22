Депутат Свинцов: когда россиян будут пускать в Интернет по паспорту

Полная деанонимизация
В течение ближайших трех-пяти лет российский интернет может перейти к системе полной верификации пользователей, прогнозирует заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. По его мнению, необходимость изменений вызвана глубоким кризисом современного интернет-пространства.
«Очень стремительно интернет превращается в мертвый интернет, где боты генерируют контент, боты его размещают на различных фейковых страницах, и уже лента наполнена каким-то сгенерированным контентом, не имеющим реального живого автора», — пояснил он свою позицию.
Один из вариантов решения проблемы — создание системы идентификации на базе «Госуслуг». Каждый пользователь будет регистрироваться через специализированный идентификатор, подтверждающий его возраст. Для взрослых пользователей будет открываться максимально широкий функционал, в то время как для несовершеннолетних в возрасте 14−16 лет будет действовать ограниченный доступ с обязательным родительским контролем. Отдельное внимание в рамках инициативы уделяется защите молодежи. Так, к примеру, ранее член Общественной палаты Евгений Машаров предлагал ввести паспортную идентификацию для доступа к контенту 18+.
«В ближайшем будущем регистрация на всех крупных российских платформах — в первую очередь, в социальных сетях и игровых сервисах — будет проходить через подтверждение учетной записи “Госуслуг”. Это касается ресурсов с большим трафиком, где пользователи обмениваются личной, чувствительной информацией. Срок перехода на систему 3−5 лет», — заявил депутат.
Свинцов уверен, что такие меры позволят очистить социальные сети и платформы от засилья фейковых аккаунтов и нейросетевого мусора, сделав интернет безопасным местом для пользователей.
«Интернет будет верифицированный, честный, порядочный, без этих миллиардов ботов, без миллиардов и триллионов единиц роботизированного контента, который засоряет все социальные сети и, как следствие, просто мозги и души наших граждан, особенно подростков», — пояснил парламентарий в разговоре с ВФокусе Mail.
По его мнению, лишив пользователей анонимности в интернете, можно сократить количество киберпреступлений, число которых только растет последние годы.
«Мы уберем все возможности для мошенников обманывать наших граждан, обеспечим полную прозрачность. Каждый человек, общаясь в социальных сетях, будет точно знать, что напротив него находится абсолютно нормальный человек. Если он собирается совершить преступление — он будет немедленно найден», — добавил он.
Достижение статуса «самой красивой, счастливой и безопасной страны» приведет «к росту международного уважения, притоку триллионных инвестиций и желанию наиболее богатых и образованных людей получить российское гражданство», убежден Свинцов. Депутат прогнозирует, что Россия может стать лидером в этом процессе, а затем ее примеру последуют десятки, а то и сотни стран.
Глобальный тренд
В Великобритании с 2025 года заработал закон Online Safety Act, который обязывает некоторые платформы проверять возраст для взрослого контента через биометрию или ID (паспорт, банковские карты, водительское удостоверение). Закон не создает единого государственного портала для входа в интернет. Вместо этого он предъявляет жесткие требования к самим компаниям — социальным сетям, порнографическим сайтам и другим платформам, где есть контент, который может навредить детям. Если платформа не может или не хочет внедрить надежную систему проверки возраста, ей законодательно запретят размещать такой контент. Фактически, они должны выбрать между верификацией и полным удалением «взрослого» материала.
В Китае при регистрации в любых значимых социальных сетях, включая WeChat, Weibo или платформу коротких видео Douyin (TikTok), от пользователя требуется обязательная привязка аккаунта к удостоверению личности или номеру мобильного телефона, который изначально оформляется по паспорту. Это полностью исключает возможность анонимного присутствия в китайском сегменте интернета.
С 2021 года для детей до 18 лет действует строго лимитированный доступ к онлайн-играм — не более трех часов в неделю, исключительно в вечернее время пятницы, субботы и воскресенья. Система автоматически отключает игровые сервисы в будни и поздним вечером. С 2023 года аналогичные ограничения распространены на социальные сети и развлекательные платформы, где время использования для подростков сокращено до 40 минут в сутки с полным запретом на доступ в ночные часы.
Все действия пользователей, особенно молодежи, постоянно отслеживаются сложными алгоритмами искусственного интеллекта, которые не только ограничивают время, но и фильтруют контент, блокируя любую информацию, считающуюся вредной или политически нежелательной. Образовательные учреждения оснащаются предустановленным программным обеспечением, исключающим отвлечение на развлечения и ограничивающим доступ к зарубежным интернет-ресурсам. Власти Китая заявляют о значительных успехах этой системы. К примеру, игровая зависимость среди молодежи сократилась на 70%.