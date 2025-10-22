Депутат Свинцов: когда россиян будут пускать в Интернет по паспорту

В Великобритании с 2025 года заработал закон Online Safety Act, который обязывает некоторые платформы проверять возраст для взрослого контента через биометрию или ID (паспорт, банковские карты, водительское удостоверение). Закон не создает единого государственного портала для входа в интернет. Вместо этого он предъявляет жесткие требования к самим компаниям — социальным сетям, порнографическим сайтам и другим платформам, где есть контент, который может навредить детям. Если платформа не может или не хочет внедрить надежную систему проверки возраста, ей законодательно запретят размещать такой контент. Фактически, они должны выбрать между верификацией и полным удалением «взрослого» материала.