Интернет и церковь: как технологии меняют религию

Технологии — смартфоны, социальные сети и даже искусственный интеллект — во многом способствуют этим изменениям, меняя то, как люди находят религиозные учения, как они находят единомышленников и как они молятся. Священники-роботы помогают людям искать ответы на главные вопросы, а одна церковь в Швейцарии недавно представила ИИ-Иисуса в одной из своих исповедален. Могут ли эти новые способы обращения к массам с помощью технологий привести к религиозному возрождению? В этих вопросах разобралось издание National Geographic.