Интернет и церковь: как технологии меняют религию

В современном мире информацию о любой религии можно найти в интернете. Например, в роликах TikTok могут попадаться видео блогеров, которые собираются в церковь или читают Библию.
Кажется, что сейчас во всем мире верующих людей становится меньше. Так, например, в США в 1952 году 98% американцев верили в Бога, а в 2022 году — только 81%. Но многие эксперты говорят, что показатель никогда не будет равен 0 или находиться на очень низком уровне.
Технологии — смартфоны, социальные сети и даже искусственный интеллект — во многом способствуют этим изменениям, меняя то, как люди находят религиозные учения, как они находят единомышленников и как они молятся. Священники-роботы помогают людям искать ответы на главные вопросы, а одна церковь в Швейцарии недавно представила ИИ-Иисуса в одной из своих исповедален. Могут ли эти новые способы обращения к массам с помощью технологий привести к религиозному возрождению? В этих вопросах разобралось издание National Geographic.
В Tiktok религия сама найдет вас
Кажется, что Бог и религия повсюду в киберпространстве. На компьютере или телефоне вы можете найти конфессию или религию, которая соответствует вашим ценностям, или просто набор идей, которые кажутся вам более подходящими.
Полвека назад человек с вопросом о вере мог обратиться к своему религиозному лидеру или известному человеку в сообществе. Сегодня достаточно уметь пользоваться гаджетами и интернетом.
Конечно, в смешении технологий и религии нет ничего нового. Изобретение печатного станка в Европе XV века сделало возможным массовое производство книг. Вновь образованные протестантские группы использовали его для распространения своих революционных идей о христианстве, в то время как католическая церковь стремилась запретить работы, которые считались еретическими.
Такие социальные сети, как TikTok, переполнены видео с такими хэштегами, как #религия и #пасха. Тысячи приложений для смартфонов помогают правильно совершать богослужения и многое другое. Существуют программы для телефонов, которые позволяют мусульманам находить места для молитв, а также халяльные рестораны. Есть приложение, в котором буддийские монахи демонстрируют невероятные вращения, прыжки и сальто.
ИИ помогает религиозным лидерам внедрять технологии
Священник Кару Дас Адхикари из храма Шри Шри Радха Кришна в Юте любит выступать, отмечая: «Мне нравится рассказывать истории, исполнять рэп и сочинять песни. Я использую ИИ практически для каждой своей композиции». Однако он признает, что иногда нейросети выдают то, что нужно долго редактировать.
Однако другие религиозные лидеры относятся к искусственному интеллекту с опаской. Технологии нейросетей разрабатываются отдельно от устоявшихся религиозных институтов. Люди, обращающиеся к ИИ, не взаимодействуют с теми, кто знает их, их семью или причины, по которым они что-то ищут.
Роботы-священники
В некоторых церквях начинают использовать роботов-священников. И такой есть в одной из церквей в Токио.
Маленький робот обычно выглядит как неоклассический священник. Он разработан таким образом, чтобы быть доступным для пожилых людей, а также для тех, кто находится в изоляции или имеет проблемы с опорно-двигательной системой, из-за чего не может легко передвигаться.
У робота есть доступ к обширной базе данных, содержащей информацию из Библии, молитвы и жизнеописания святых. Поэтому любой желающий может прикоснуться к рукам «священника» и задать интересующий вопрос.
Также в храме Шри Кришны Иринджадаппилли в Триссуре, Индия, есть робот-слон в натуральную величину, который недавно заменил живого слона, закованного в цепи, и теперь участвует в ритуалах.
Тем временем в тихом спокойствии храма Кодайдзи в Киото, построенного в XVII веке, стоит Миндар — робот ростом более двух метров с фарфоровой кожей, подвижной головой, руками и алюминиевым каркасом. Это мехатронный андроид с задумчивым взглядом, который изображает Каннон, бодхисаттву сострадания, и может вести диалог.
Ранее рассказали, какие христианские святыни есть в Сирии.