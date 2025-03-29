Инструкция по «воскрешению». Как быть, если живого признали покойником

Любой живой человек рискует оказаться по документам мертвым, предупредила юрист Ксения Зайцева. Эксперт объяснила, что делать, если по мнению госорганов гражданин давно находится на том свете.
«К сожалению, в судебной практике нередко встречаются случаи, когда человека признают умершим, несмотря на его действительную жизнь, — говорит она. — Это может произойти по разным причинам. Например, человек может скрываться от своих близких, которые в результате обращаются в соответствующие органы с заявлением о его пропаже. Также возможна ситуация, когда в государственных органах происходит путаница в фамилиях и именах. И в результате ошибочно признают умершим другого человека».
Если на самом деле человек жив и здоров, но де-юре он покойник, он может столкнуться с многими проблемами. Часто о своей «смерти» так и узнают, например, когда обращаются в МФЦ за какой-нибудь госуслугой. Бывает, что живые «мертвые» остаются без пенсии, социальных пособий, лишаются прописки в квартире или не могут, как обычно, пользоваться своим банковским счетом. В таком статусе человек не будет иметь права совершать сделки, например, подарить свой автомобиль или продать квартиру.
Иногда живых записывают в мертвые из-за утери удостоверяющих личность документов. Именно так произошло с одним россиянином, который в 2014 году потерял свой паспорт, рассказали в коллегии адвокатов «Перспектива». Человек заявил об этом в установленном порядке и получил новый документ. О своей «смерти» гражданин узнал, когда отправился оформлять загранпаспорт — и в услуге ему, конечно, отказали.
Как выяснилось, старый паспорт нашел внешне похожий на него человек и несколько лет даже пользовался документом. В 2018 году он умер, отравившись ядом, и в кармане усопшего нашли тот самый утерянный паспорт. Распутывать историю пострадавшему от ошибки пришлось через суд, с помощью показаний супруги и других свидетелей.
«Если подобная ситуация произошла, решение можно найти только через суд, — подтвердила юрист. — Необходимо установить юридический факт, что человек жив. Для этого нужно подать соответствующее заявление и приложить все необходимые документы, подтверждающие этот факт. Можно ходатайствовать о вызове свидетелей, обратиться в ЗАГС с заявлением и предоставить документы, доказывающие, что человек жив. ЗАГС может отказать, но попытаться все-таки стоит».