Инструкция по «воскрешению». Как быть, если живого признали покойником

Если на самом деле человек жив и здоров, но де-юре он покойник, он может столкнуться с многими проблемами. Часто о своей «смерти» так и узнают, например, когда обращаются в МФЦ за какой-нибудь госуслугой. Бывает, что живые «мертвые» остаются без пенсии, социальных пособий, лишаются прописки в квартире или не могут, как обычно, пользоваться своим банковским счетом. В таком статусе человек не будет иметь права совершать сделки, например, подарить свой автомобиль или продать квартиру.