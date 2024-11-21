Институт Пушкина выбрал слово 2024 года

Активизация слова «семья» во многом обусловлена тем, что 2024 год был объявлен Годом семьи в России, отмечается в сообщении. Словосочетание «искусственный интеллект» и аббревиатура «ИИ» держатся в топе популярных слов медиа- и интернет-коммуникации с ноября 2022 года. Скачок в употреблении слова «выборы» связан с общественным вниманием к двум ключевым событиям 2024 года: выборам президента России и президентским выборам в США. А слово «квадробер» чаще всего предлагали участники народного голосования. «В отличие от других слов-кандидатов, оно отличается безусловной новизной и взрывным ростом популярности: к примеру, в августе было задано около 400 тыс. запросов с этим словом, а в октябре — уже более 2 млн», — уточнили в институте.