Институт Пушкина выбрал главное слово 2023 года

«Нейросеть» — слово года Института Пушкина. Подводя лексические итоги 2023 года, эксперты Института Пушкина единодушно заключили, что наиболее актуальные тенденции уходящего года запечатлены в слове «нейросеть», — говорится в сообщении.

«Нейросеть» стало не просто модным научным «словечком», лишенным ясного содержания, каждый желающий мог поработать с разными моделями и составить собственное мнение об их достоинствах и недостатках, в широком доступе оказались такие нейросети, как ChatGPT, YaGPT, Kandinsky, Шедеврум, MidJourney, DeepL, MyHeritage и многие другие, отметили в институте.

В 2023 году слово нейросеть было внесено в Орфографический академический ресурс «Академос», что тоже неслучайно, это говорит о том, что частотность слова в текстах массмедиа превысила порог, позволяющий перейти к его кодификации, добавили в пресс-службе.

«Прорыв в сфере искусственного интеллекта и высокие достижения генеративных моделей по-настоящему взбудоражили общественность. Возможности ИИ были в фокусе внимания в самых разных областях: науке, образовании, искусстве, бизнесе, праве, журналистике», — напомнили в Институте Пушкина.

В пресс-службе пояснили, что, по данным Wordstat, только за последний месяц люди около 4 миллионов раз вводили в поисковую строку «нейросеть», история запросов показывает, что активизация слова приходится на конец 2022 года — как раз на тот период, когда был выпущен чат-бот GPT, в январе 2023 года наблюдается некоторый спад интереса, а затем — снова рост, с февраля по настоящее время частота употребления слова находится на стабильно высоком уровне.

Обращение к ресурсу «Медиалогия» показало, что в 2023 году в СМИ и соцсетях вышло 104 680 сообщений со словом «нейросеть», для сравнения: в 2022 году — 33 438 сообщений, в 2021 году — 31 097 сообщений, частота слова за год выросла в три раза, при этом в русскоязычном сегменте «нейросеть» уверенно побеждает своего ближайшего конкурента — словосочетание искусственный интеллект и аббревиатуру ИИ, подчеркнули в институте.

По мнению экспертов Института Пушкина, слово «нейросеть» отвечает статусу слова года по многим параметрам. Во-первых, за ним стоит актуальное, общественно значимое и резонансное явление, во-вторых, оно отражает последние успехи научно-технического прогресса, в-третьих, его отличает существенный рост употребительности.

«Так же как и в прошлом году, мы сознательно отказались от политически окрашенной лексики. Политическая лексика приходит и уходит, а мы фиксируем слова, долгосрочно определяющие образ нашего будущего», — заключили в институте.

Для определения слова года в Институте Пушкина была использована двухступенчатая методика. На первом этапе специалисты обратились к опросу коллег, в результате которого был сформирован список слов-кандидатов. В него, кроме слова «нейросеть», попали «искусственный интеллект», «ChatGPT», «импортозамещение», СНГ, «заимствование», «педагог», «наставник», «волонтер». На втором этапе было решено оценить частотность кандидатов с помощью таких инструментов, как Wordstat, Google Trends и «Медиалогия». В результате был выявлен безоговорочный победитель — слово «нейросеть».

Ранее справочно-информационный портал «Грамота.ру», аккумулирующий информацию о русском языке, назвал «нейросеть» словом 2023 года.