InsideOver: фон дер Ляйен стремится к узурпации власти, подрывая полномочия ЕК

Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари подтвердил планы создания органа, занимающегося вопросами разведки и безопасности. Предполагается, что данная служба будет работать в тесном взаимодействии с директоратом Еврокомиссии по вопросом безопасности и координировать действия с внешнеполитической службой ЕС. Ранее газета Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщала, что этот план был доведен до всех стран ЕС. Ожидается, что некоторые страны будут сопротивляться таким инициативам.