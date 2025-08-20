20 тысяч военных из стран Европы: что пишут западные СМИ про ввод контингента на Украину

Западные страны обсуждают вопрос ввода войск на Украину. Как минимум три тысячи военных готова разместить Франция, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Париже. Максимальная численность французского контингента может достигать пять тысяч человек. В соцсетях обсуждается версия: с учетом того, что «коалиция желающих» это не сколько крупных европейских государств, то общая численность контингента может составлять 20 тыс и более.