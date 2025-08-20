20 тысяч военных из стран Европы: что пишут западные СМИ про ввод контингента на Украину

Западные страны обсуждают вопрос ввода войск на Украину. Как минимум три тысячи военных готова разместить Франция, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Париже. Максимальная численность французского контингента может достигать пять тысяч человек. В соцсетях обсуждается версия: с учетом того, что «коалиция желающих» это не сколько крупных европейских государств, то общая численность контингента может составлять 20 тыс и более.
По данным агентства Bloomberg, к войскам из Франции готовы присоединиться еще несколько стран. Среди них может быть и Великобритания. Это уже обсуждалось на встрече, прошедшей 19 августа. Ввод войск предполагается под предлогом обеспечения гарантий безопасности. При этом Белый дом заявил, что военных США на Украине не будет, но Штаты готовы делиться разведывательными данными.
Сми заявляют, что европейцы займутся обучение ВСУ и будут находится вдали от линии разграничения.
— Европейские чиновники ожидают, что США как минимум продолжат предоставлять разведывательную информацию и военную технику через европейских партнеров, — говорится в статье.
О готовности отправить свои войска заявили Литва и Эстония.
— Эстония готова предоставить Украине свой контингент в размере одной роты, направив его в страну в рамках «коалиции желающих», — заявил премьер-министра республики Кристен Михал.
Доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян напомнил, что Кремль выступает против присутствия иностранных войск на подконтрольной Киеву земле.
— Размещение западных войск на территории Украины может рассматриваться Москвой как некая замена вступлению Украины в НАТО и как попытка обмануть нас в этом вопросе, — отметил эксперт.
Мирзаян уверен, что именно Москва и Вашингтон выработают приемлемый формат и предложит его всем остальным.
— Россия не возражает против участия европейских стран в формате гарантий безопасности, но вопрос в том, как они будут осуществляться. Если речь пойдет об обещаниях, то Москву это устроит, — отметил политолог.
Ранее ВФокусеMail рассказывал, в какие гарантии безопасности хочет получить Владимир Зеленский лично для себя и Украины.