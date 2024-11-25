Иностранные послы восхитились артефактами в государственной библиотеке РФ

Заместитель директора департамента государственного протокола МИД России Елена Подолько отметила, что в этот день библиотека открыла свои двери именно для представителей дипломатического корпуса в РФ. «Для нас это большая честь, потому что вы представляете народы стран всех континентов, абсолютно всех регионов мира: Латинская Америка, Азия, Африка, Ближний Восток, Европа, — сказала она. — Здесь послы более 50 государств». Среди них были главы диппредставительств Египта, Израиля, Аргентины, Перу, Индонезии, Колумбии и другие. По словам Подолько, на протяжении веков Россия сохраняет «предметы, которые ценны для представителей разных народов, людей, которые говорят на разных языках».