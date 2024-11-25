Иностранные послы восхитились артефактами в государственной библиотеке РФ

Заместитель директора департамента государственного протокола МИД России Елена Подолько отметила, что в этот день библиотека открыла свои двери именно для представителей дипломатического корпуса в РФ. «Для нас это большая честь, потому что вы представляете народы стран всех континентов, абсолютно всех регионов мира: Латинская Америка, Азия, Африка, Ближний Восток, Европа, — сказала она. — Здесь послы более 50 государств». Среди них были главы диппредставительств Египта, Израиля, Аргентины, Перу, Индонезии, Колумбии и другие. По словам Подолько, на протяжении веков Россия сохраняет «предметы, которые ценны для представителей разных народов, людей, которые говорят на разных языках».
Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда отметил, что многие предметы экспозиции представлены впервые.
Впечатления послов.
Дипломаты смогли увидеть Библию Гутенберга — первую крупноформатную печатную книгу в истории человечества, Лондонскую Полиглотту, Евангелие Хитрово конца ХIV — начала XV веков, а также рукописи русских писателей — Николая Гоголя, Антона Чехова, Федора Достоевского и Михаила Булгакова. Отдельное внимание послов было обращено на подлинный автограф Достоевского, работу писателя над рукописью «Братья Карамазовы».
Посол Боливии в России Мария Луиса Рамос Урсагасте в беседе с журналистами выразила восхищение этой частью экспозиции. «Увидела впервые рукописи Достоевского, Булгакова, а также пьесы Чехова “Вишневый сад”, Гоголя “Ревизор”, которая, кстати, является одной из моих любимых, это вызвало массу эмоций», — сказала она.
Свое восхищение масштабами библиотеки также выразил посол Мозамбика в РФ Жозе Матеуш Муария Катупха. «Особенно впечатлен наличием исторических и редких книг. Поразительно то, какие книги здесь собраны. Они связаны с религией, а я — христианин. Это очень важно», — рассказал он.
Свою благодарность МИД РФ за организацию поездки в библиотеку выразил посол Египта в РФ Назих Нагари. «Это настоящее свидетельство величия российской культуры, российского влияния, российской истории. Вчера я смотрел “Лебединое озеро” в Большом театре, и эти вещи действительно показывают мягкую силу влияния России, ее возможности в различных областях», — указал дипломат. Он отметил, что посещение подобных мероприятий вдохновляет на развитие отношений РФ и Египта.