«Иностранные граждане могли бы платить и больше»: введут ли для мигрантов пошлину на переводы

«Во-первых, это (введение комиссии на переводы — прим. ред.) будет стимулировать мигрантов тратить больше денег на территории России, это очень хорошо для экономики. В некотором случае такие дополнительные сборы, учитывая, что зарплаты мигрантов в России растут — они вполне подъемны для большинства мигрантов из разных стран. Я думаю, что в принципе иностранные граждане могли бы платить и больше», — сказал Чирков.