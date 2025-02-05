«Иностранные граждане могли бы платить и больше»: введут ли для мигрантов пошлину на переводы

Напомним, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил, что депутаты подготовят и внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается ввести госпошлины на денежные переводы мигрантов в размере 3%.
«Во-первых, это (введение комиссии на переводы — прим. ред.) будет стимулировать мигрантов тратить больше денег на территории России, это очень хорошо для экономики. В некотором случае такие дополнительные сборы, учитывая, что зарплаты мигрантов в России растут — они вполне подъемны для большинства мигрантов из разных стран. Я думаю, что в принципе иностранные граждане могли бы платить и больше», — сказал Чирков.
Он пояснил, что рост реальных заработных плат за 2024 год в стране составил порядка 10%, рост номинальных заработных плат — около 19%, благодаря чему комиссия в 3% для переводов будет «подъемной» для иностранных работников.
«Меры, с моей точки зрения, вполне оправданы. Понятно, что трудовые мигранты из России очень много выводят средств в свои страны. И в целом, как мне кажется, подобные сборы, подобные комиссии — они вполне закономерны», — подчеркнул Чирков.
Примут или нет
Эксперт обратил внимание, что принятие подобных инициатив в стране может встретить сопротивление. Одной из причин может стать необходимость привлечения трудов иностранных граждан для экономики России из-за дефицита трудовых кадров и исторического минимума по безработице.
«Дискуссия запущена, как минимум. Если она не пройдет сейчас, то в том или ином виде пройдет через полгода, через год. Это, в принципе, уже хорошо. <…>», — заключил собеседник ВФокусе Mail.
Ранее сообщалось, что в России вступает в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев.