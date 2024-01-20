Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2023
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
20:40 (мск), источник: Известия

Иностранцев восхитило видео с кормлением тигра с рук женщиной в России

Тигрица Камри, видео с которой набрало множество просмотров в Сети, страдает слепотой и нуждается в помощи волонтеров. Об этом 20 января рассказала «Известиям» президент АНО «Хоспис для крупных кошек “Дом тигра” Яна Олейник.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Видео, на котором Олейник будит спящую в лесу тигрицу и кормит ее с рук, было опубликовано на страницах хосписа 18 января. После этого оно набрало множество просмотров, в том числе за рубежом. В частности, пользователи соцсети X (бывш. Twitter) с восхищением отметили поступок женщины. По мнению некоторых, кормление хищника с рук «самая русская вещь», которую можно увидеть.

«Мы помогаем подобным котикам жить, лечиться. Перед вами Камрюша — тот самый тигр, который спал в лесу. Камрюша, к сожалению, глухая совершенно. Она очень плохо видит. Камри страдает эпилепсией, поэтому вынуждена получать таблетки два раза в день», — сказала она.

При этом Олейник выразила сожаление в связи с тем, что популярность набрал именно этот ролик, а не кадры, где команда ветеринарных врачей хосписа спасает тиграм жизнь и борется за их здоровье.

Ранее, 2 января, раненую амурскую тигрицу нашли на трассе в Хабаровском крае, при этом водитель скрылся с места происшествия. Позже центр «Амурский тигр» сообщил, что специалисты до последнего боролись за жизнь животного, однако тигрица скончалась.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Телу время: как похудеть к пляжному сезону
Пришла эпоха: чем хороша игра Three Kingdoms Zhao Yun
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь