Иностранцев восхитило видео с кормлением тигра с рук женщиной в России

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-24136539&id=456351317&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Видео, на котором Олейник будит спящую в лесу тигрицу и кормит ее с рук, было опубликовано на страницах хосписа 18 января. После этого оно набрало множество просмотров, в том числе за рубежом. В частности, пользователи соцсети X (бывш. Twitter) с восхищением отметили поступок женщины. По мнению некоторых, кормление хищника с рук «самая русская вещь», которую можно увидеть.

«Мы помогаем подобным котикам жить, лечиться. Перед вами Камрюша — тот самый тигр, который спал в лесу. Камрюша, к сожалению, глухая совершенно. Она очень плохо видит. Камри страдает эпилепсией, поэтому вынуждена получать таблетки два раза в день», — сказала она.

При этом Олейник выразила сожаление в связи с тем, что популярность набрал именно этот ролик, а не кадры, где команда ветеринарных врачей хосписа спасает тиграм жизнь и борется за их здоровье.