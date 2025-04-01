Иностранцам продлят срок пребывания в России по электронной визе

Согласно новому законопроекту, срок действия единой электронной визы будет увеличен с 60 до 120 суток, а разрешенное время пребывания — с 16 до 30 суток. «Единая электронная виза дает право на въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в культурных, политических и спортивных мероприятиях», — отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Оформление визы займет не более четырех дней. При этом законопроект учитывает необходимость сохранения миграционного контроля и национальной безопасности. Основой для его разработки послужил опыт Владивостока и Санкт-Петербурга, где электронные визы были внедрены ранее.
В 2023 году Россию посетило около 13 млн иностранных туристов, что значительно ниже уровня 2019 года. Основные потоки приходят из Китая, стран СНГ, Турции, ОАЭ и Европы.
Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян отметил, что большинство туристов сейчас находятся в России менее 16 дней, но многие хотят оставаться дольше. «Увеличение срока визы позволит иностранцам больше тратить на проживание и услуги, что положительно скажется на экономике», — добавил он.
По его словам, Россия пока уступает конкурентам, таким как Турция, и необходимо рассмотреть возможность отмены виз для граждан Западной Европы и США. «Безвизовый въезд мог бы значительно увеличить туристический поток», — заключил Мкртчян.
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