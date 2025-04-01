Иностранцам продлят срок пребывания в России по электронной визе

Согласно новому законопроекту, срок действия единой электронной визы будет увеличен с 60 до 120 суток, а разрешенное время пребывания — с 16 до 30 суток. «Единая электронная виза дает право на въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в культурных, политических и спортивных мероприятиях», — отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.