Инопланетяне ответили Илону Маску: прислали доказательства своего существования

На днях, выступая в Риме, Илон Маск, основатель SpaceX, заявил: «Я не видел доказательств существования инопланетян». Ответ от них — инопланетян последовал незамедлительно.

Как сообщило NASA в своем официальном блоге, их зонд «Вояджер-1» (Voyager-1) — самый отдаленный земной объект (22 миллиарда километров от Земли), который уже вылетел за пределы Солнечной системы, передал на Землю странные последовательности из «1» и «0». Инженеры с ними работают.

Конспирологи, однако, не сомневаются, что произошел не просто сбой в системе передачи данных с космического аппарата (flight data system — FDS), как предполагают в NASA, а имело место вмешательство со стороны. Конкретно со стороны инопланетян, которые воспользовались оборудованием зонда для передачи своего послания двоичным кодом. И набор полученных на Земле единичек и ноликов отнюдь не бессмысленный, как опять же уверяют в NASA, а его надо расшифровывать.

Подозрения скорее всего беспочвенные — системы «Вояджера-1» уже глючили похожим образом. Например, в 2022 году. Тогда специалисты тоже получали «абракадабру», которую, правда, сами называли «таинственными сигналами».

Инженеры, в итоге, нашли причину сбоя. Он произошел от того, что система ориентации, позиционирования и управления зондом (Аttitude Аrticulation and Сontrol System — AACS) получила откуда-то команду направлять собранные данные на компьютер, который сломался еще много лет назад. А он уже передавал всякую чушь. Команда, как полагают, поступила с какого-то другого компьютера -надо понимать с бортового.

Специалисты, работающие с зондом, отправили ему свои команды с тем, чтобы AACS все-таки перенаправила данные на исправный компьютер. И это удалось — чушь перестала поступать.