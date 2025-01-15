Иногда лучше жевать: пять способов быстро справиться со стрессом

Чтобы вернуться в реальность, нужно «пройтись» по органам чувств. Так, следует перечислить три предмета, которые вы видите вокруг себя (ручку, лампочку, зеркало), затем три звука, которые слышите. Потом нужно понять, что человек обоняет в настоящий момент и осязает, что чувствует.