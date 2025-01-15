Иногда лучше жевать: пять способов быстро справиться со стрессом

Следим за дыханием
Он объяснил, что в стрессовых ситуациях человеку могут помочь дыхательные методики. По сути, они делают то же самое, что и жвачка — переключают внимание.
— Только в одном варианте это движение жевательной мускулатуры, а в другом — управление дыханием под счет. То есть человек считает вдох, задержку на нем, выдох и задержку на выдохе. Несколько циклов такого упражнения помогают переключить внимание, — рассказал эксперт.
Есть и другие вариации отвлечения внимания.
— Во время стресса человек иногда интерпретирует происходящее вокруг в худшую для себя сторону. Например, думает, что не справится с задачей, или умрет, если не сдаст экзамен. Ему нужно вернуться из этих катастрофических мыслей, — указал психолог.
Адекватное восприятие стресса
Чтобы вернуться в реальность, нужно «пройтись» по органам чувств. Так, следует перечислить три предмета, которые вы видите вокруг себя (ручку, лампочку, зеркало), затем три звука, которые слышите. Потом нужно понять, что человек обоняет в настоящий момент и осязает, что чувствует.
— Можно прикоснуться к чему-то и проверить тактильность, а затем задать себе вопрос: «Какие эмоции я сейчас испытываю?» Например, это могут быть тревога и страх. Дальше должна быть мысль, которая подвела человека к таким переживаниям, — отметил собеседник «ВМ».
Затем необходимо решение — что человек может сделать сейчас для того, чтобы вернуть себе контроль, утраченный из-за стресса и чрезмерных переживаний. Например, можно пойти умыть лицо, вымыть руки, выпить воды.
— Такие упражнения сложнее дыхательных, но они дают осознание того, что происходит с человеком и насколько реалистичны его мысли. У студента, который думает, что умрет, если не сдаст экзамен, нет настоящей угрозы жизни. Но он накручивает себя так, что отягощает свой стресс, — подчеркнул Фомин.
Перед человеком ставится задача вернуть себя в реальность и отрефлексировать свои мысли. Когда он с этим справится, его реакция на уровень стресса станет адекватнее.
— Стресс не пропадет, но люди должны адекватно на него отвечать, и это должно сопровождаться определенными эмоциями. Они не должны быть чрезмерными. Такими действиями человек возвращает себя в реальность и в более адекватные переживания стрессовых ситуаций, — заключил психолог.