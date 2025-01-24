Иноагентам могут полностью запретить заниматься просвещением и образованием

«В целях защиты суверенитета и обеспечения безопасности нашей страны на комиссии планируется утвердить пакет законопроектов, направленных на введение полного запрета иностранным агентам осуществлять просветительскую, образовательную деятельность», — отметил Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.
Кроме того, отметил он, на заседании комиссии депутаты также планируют обсудить инициативу о введении «запрета иноагентам (в дополнение к уже действующему запрету на получение господдержки) получать муниципальную поддержку и статус социально ориентированных некоммерческих организаций».