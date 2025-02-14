Инновационный тест поможет подобрать лечение мигрени по слезам пациента

Система представляет собой тест, который дает рекомендации по лечению, основываясь на уровне CGRP-белка — маркера боли, который можно обнаружить в слезах. Тест состоит из трех частей: тест-полоски, корпуса и устройства для сбора слезы. Чтобы провести анализ, нужно собрать слезу с помощью специальной плашки, а затем поместить полученный материал в корпус с тест-полоской. Результат появится всего за несколько минут.