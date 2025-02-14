Инновационный тест поможет подобрать лечение мигрени по слезам пациента

Мигрень — это одно из самых распространенных неврологических заболеваний, которым страдает более миллиарда людей по всему миру. На данный момент выбор лекарств для облегчения мигрени требует много времени и денег. Новая технология упростит этот процесс, позволяя врачам быстрее находить нужные препараты для каждого пациента, передают Известия.
Система представляет собой тест, который дает рекомендации по лечению, основываясь на уровне CGRP-белка — маркера боли, который можно обнаружить в слезах. Тест состоит из трех частей: тест-полоски, корпуса и устройства для сбора слезы. Чтобы провести анализ, нужно собрать слезу с помощью специальной плашки, а затем поместить полученный материал в корпус с тест-полоской. Результат появится всего за несколько минут.
«В настоящее время, чтобы выяснить, поможет ли лечение пациенту, врач назначает пробный трехмесячный курс дорогостоящих препаратов. Наша тест-система станет альтернативой: она позволит избежать ненужных трат и получить нужную терапию за 10 минут», — пояснил врач-ординатор кафедры нервных болезней Института профессионального образования Сеченовского университета Вячеслав Новиков.
Экспресс-тесты становятся все более популярными, так как для их использования требуется минимальное оборудование, и их можно применять в различных условиях. Инновацией заинтересовались как государственные, так и частные клиники. Проект получил грант от Московского венчурного фонда и вошел в тройку лучших на столичном «Студфесте-2025».
Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост числа органосохраняющих операций. Такие операции привлекают пациентов своей малотравматичностью и обещанием быстрого восстановления. Однако многие специалисты считают эти методы неэффективными и даже опасными. Поэтому Российское общество хирургов (РОХ) решило создать специальную комиссию для контроля за такими практиками.