Инициатива трезвости: как российские регионы выступили против алкоголя

Власти Вологодской области намерены с 1 марта 2025 года существенно сократить время продажи алкоголя в регионе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Георгий Филимонов.
По его словам, рост диагностированных случаев алкоголизма в Вологодской области за год составил 30%, а 71% смертей граждан трудоспособного возраста так или иначе связаны с алкоголем.
«В федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодчина занимает позорное 71 место. На этом фоне за последние четыре года число алкогольных супермаркетов увеличилось более чем втрое. Они на каждом шагу. Много жалоб поступает на так называемые наливайки, спаивающие людей в ночное время», — написал он.
В связи с этим, а также, по словам Филимонова, в связи с многочисленными обращениями граждан новый законопроект ограничит продажу алкоголя в розницу в Вологодской области в будние дни промежутком между 12:00 и 14:00. В выходные и праздничные дни при этом будет сохранен обычный режим работы.
Губернатор также отметил, что возможность покупать алкоголь в барах, кафе и ресторанах сохраняется, потому что это «мощный драйвер роста системы общественного питания и шаг навстречу добросовестному бизнесу». Филимонов также подчеркнул, что законопроект не нарушает образ жизни и бытовые привычки части жителей региона.
Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Принять его должны депутаты заксобрания Вологодской области.
Кто и как отреагировал
На инициативу вологодских властей отреагировал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он ранее неоднократно выступал с предложениями антиалкогольной направленности. Хамзаев предложил распространить опыт Вологодской области на всю страну.
«Выступаю за ограничение продажи алкоголя в будни и в выходные дни. Поддерживаю инициативу сократить потребление алкоголя в Вологодской области. Надо сокращать потребление алкоголя, для этого нужно уменьшать время продажи алкоголя. Сначала до пяти часов в день, потом до двух», — цитирует его «РИА Новости».
Прокомментировал новые правила в Вологодской области и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В беседе с телеграм-каналом SHOT он назвал решение «прерогативой региональных властей».
Некоторые представители регионов также поддержали решение вологодских коллег. Так, депутат заксобрания Ленинградской области Михаил Коломыцев отметил, что его регион может вернуться к обсуждению сокращения времени продажи алкоголя.
«Есть, о чем подумать. Мы пытались сократить время продажи алкоголя хотя бы на два часа, но нас завернули. А сегодня послушал губернатора Вологодской области и подумал — почему бы не вернуться к этой теме», — цитирует его сайт 47News.
При этом коллега Коломыцева, депутат Андрей Гардашников, также поддержал идею и привел в пример Чечню, где аналогичные ограничения действуют уже долгое время.
В Чеченской Республике установлено на постоянной основе ограничение на продажу крепкого алкоголя. Купить спиртное можно только с 8:00 до 10:00. Запрет не распространяется на кафе, бары и рестораны, а также на слабоалкогольную продукцию и пиво.
Помимо Ленинградской области о сокращении времени продажи алкогольной продукции задумались и в Свердловской области. Так, председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина рассказала о том, что к ней обращаются местные жители с просьбой вообще запретить продажу алкоголя в некоторых населенных пунктах. Такие муниципалитеты хотят объявить себя территорией здорового образа жизни.
«Мы сейчас рассматриваем эти предложения, их достаточно много. Уже есть практика в других регионах. Всесторонне рассмотрим, ну и потом вам расскажем о том, какие решения принимают рабочие группы, профильный комитет», — отметила она.
Какие ограничения уже действуют в регионах
Время продажи алкоголя в России регулируется федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Согласно этому документу, на всей территории России продажа алкоголя запрещена в любой день с 23:00 до 8:00. В этот промежуток времени нельзя продавать алкогольные напитки любой крепости в розничных точках. Однако в законе сделано исключение для организаций общепита, для них этот запрет не действует.
По закону каждый регион России может установить собственные временные рамки, в которые нельзя продавать алкоголь. Главное, чтобы эти рамки были не меньше, чем установленные на федеральном уровне.
На территории 27 регионов России ограничения на продажу алкоголя полностью совпадают с федеральными нормами.
В феврале Госдума наделила регионы правом ограничивать работу так называемых наливаек, которые действуют в многоквартирных домах. После этого во многих регионах уже прошли обсуждения соответствующих ограничений, а часть регионов, например Иркутская и Ростовская области, успели утвердить их на уровне региональных парламентов.