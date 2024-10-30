Инициатива трезвости: как российские регионы выступили против алкоголя

Время продажи алкоголя в России регулируется федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Согласно этому документу, на всей территории России продажа алкоголя запрещена в любой день с 23:00 до 8:00. В этот промежуток времени нельзя продавать алкогольные напитки любой крепости в розничных точках. Однако в законе сделано исключение для организаций общепита, для них этот запрет не действует.