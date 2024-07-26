Информационные технологии и будущее приватности: есть ли шанс для личной жизни?

Тем не менее, несмотря на эти опасения, политические и правовые нормы, защищающие неприкосновенность частной жизни, не исчезли. Напротив, они остаются основными элементами законодательства и международных договоров. Развитие информационных технологий не разрушает эти нормы, а, скорее, подчеркивает их важность и привлекает к ним больше внимания.

Собственно говоря, почему возник прецедент, который стал «Евросоюзовским правом» на забвение, которое вошло в наш закон «О достоверной информации». Он очень сильно перекликается с Европейским правом на забвение, несмотря на то, что Интернет обеспечивает очень широкое распространение информации и мы имеем возможность делиться гораздо большей информацией, чем могли до Интернет-эпохи.

«Поэтому даже в условиях интернета оно должно соблюдаться неукоснительно. В связи с этим человек, гражданин должен иметь полное право контролировать свою приватность, то есть контролировать ту информацию, которая находится в публичном обороте. Поэтому, следуя тренду гарантии права на приватность, мы должны видеть усиливающиеся механизмы, позволяющие гражданину по его заявлению удалять с интернет-площадок информацию, которую он не хочет видеть в обороте», — утверждает специалист.