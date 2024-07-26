Информационные технологии и будущее приватности: есть ли шанс для личной жизни?

Тем не менее, несмотря на эти опасения, политические и правовые нормы, защищающие неприкосновенность частной жизни, не исчезли. Напротив, они остаются основными элементами законодательства и международных договоров. Развитие информационных технологий не разрушает эти нормы, а, скорее, подчеркивает их важность и привлекает к ним больше внимания.
Координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев отмечает, что проблемы приватности стали актуальными примерно десять лет назад, пишет «ОСН».
Собственно говоря, почему возник прецедент, который стал «Евросоюзовским правом» на забвение, которое вошло в наш закон «О достоверной информации». Он очень сильно перекликается с Европейским правом на забвение, несмотря на то, что Интернет обеспечивает очень широкое распространение информации и мы имеем возможность делиться гораздо большей информацией, чем могли до Интернет-эпохи.
Парфентьев также напоминает, что право на неприкосновенность частной жизни остается важнейшим и международно признанным правом.
Однако, как напоминает Парфентьев, это не касается публичных лиц и политиков при исполнении ими должностных обязанностей.
По мнению Парфентьева, законодательство должно развивать механизмы, способные эффективно и быстро прекращать оборот нежелательного контента.
Другое дело, что есть противоположный тренд, который настроен на деанонимизацию. И он очень часто маскируется под необходимость обеспечения якобы безопасности и защиты. Интернет-пользователя как минимум от интернет-троллей, как максимум от лиц, которые готовят тяжкие преступления: похищения детей, кражи, убийства. Важно не переборщить с гипербезопасностью, пусть право на полный контроль информации, которую он размещает, остается за гражданином.
В связи с этим действующая редакция модельного закона СНГ о персональных данных является хорошим примером, предусмотревшим эффективные механизмы для защиты граждан от различных категорий интернет-преступников.
Напомним, личные ваши данные могут получить мошенники. Чтобы не попасться на удочку мошенников не отвечайте на сомнительные звонки и сообщения, особенно если собеседник предлагает пройти проверку или просит предоставить личные данные.
Нина Лютикова