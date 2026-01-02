Информационная операция против Москвы: кто стоит за вбросами от ЦРУ об атаке на резиденцию

История с атакой украинских дронов на Валдай — в целом, исключительно интересна. С одной стороны, это такой «черный лебедь» — системный сбой, событие, наступление которого никто не мог предвидеть.



С другой стороны, атака украинских дронов на резиденцию президента РФ — провокация, о подготовке которой, на самом деле, могли быть осведомлены многие, в том числе сам Трамп, которого первоначально это событие «шокировало». Не случайно поведение Трампа, не отличающегося выдающимися актерскими данными, напоминает спектакль, разыгрываемый строго по актам: сначала он демонстрирует возмущение и даже некоторую растерянность оттого, что его холоп Зеленский без согласования с ним, великим, перешел красную линию; затем это сменяется резкой критикой президента Владимира Путина, который, по мнению New York Post, «не хочет мира», обвинив Москву в неправильных выводах об атаке на резиденцию президента (в то время как украинские дроны якобы летели, в совсем в другое место).



Такие перепады настроения для Трампа, вообще-то, являются нормой, но в данном случае они оказались очень хорошо согласованы и синхронизированы с действиями других участников «оперетты» — ЦРУ, например, которое «под шумок» легализовало (через публикацию в New York Times) целый блок оперативной информации, касающейся, якобы, очередной тайной операции, направленной на передачу украинским неонацистам точных координат российских НПЗ и, вероятно, еще и военных объектов, по которым ВСУ затем наносили удары.



Сделано это было под легендой того, что «удар по Валдаю» — это часть той самой операции, настоящей целью которой была не резиденция Путина, а «новгородский» объект. Очевидно, что раскрытие этой информации было зачем-то нужно ЦРУ и планировалось заранее, так как любая крупная операция разведки — это секрет определенного уровня, и рассекречивание этих материалов представляет собой довольно сложную процедуру, требующую времени: нельзя рассекретить тайную операцию «по щелчку пальцев».



Ну и, наконец, сама атака украинских дронов внешне выглядит ординарной провокацией (за исключением выбранной цели), но в этой «ординарности» явно просматривается ряд неслучайных моментов — в том числе, характерных для современных информационных операций, представляющих собой оперативные комбинации спецслужб на каналах открытых телекоммуникационных сетей — а это уже настораживает.



Настораживает, что «обмен заявлениями» между российской и американской стороной точно вписывается в стандартную американскую схему информационных операций, в которой информационные вбросы (осуществляемые в форме заявлений официальных лиц) чередуются с ответными реакциями «цепляемой» стороны, на которую оказывается управляющее информационное воздействие; ответными реакциями как США, так и РФ движут эмоции, испытываемые их лидерами при вбросаах в отношении наиболее чувствительных тем. Для Трампа, например, это — болезненное самолюбие, которое, очевидно, было серьезно задето вбросом фейка о том, что Путин, «отнесшийся к Трампу без уважения», якобы «собирался обвести его вокруг пальца как младенца».



Использование особенностей характера лидеров США и РФ с целью запуска мощной эмоциональной реакции, побуждающей в дальнейшем лидеров руководствоваться в принятии решений только эмоциями, забыв о рациональной составляющей, — это тоже прием, характерный для информационных операций. И использование его тоже не случайно.



Таким образом, история с атакой украинских дронов на Валдай, внешне очень простая и не требующая объяснений, на самом деле представляет собой уравнение с большим количеством неизвестных.



Для США цель этой игры — внесение каких-то изменений в сценарий будущей сделки, в которой Россия и США поделят Украину, попутно «санировав» выработавшего свой ресурс Зеленского; делается это всегда через «повышение ставок» — посредством агрессивного наката на партнера, сначала через его дискредитацию (именно эту цель преследуют вбросы в New York Post и Wall Street Journal), а затем — через «протягивание руки помощи», в которой «помощь» будет стоить очень дорого.



Для российской стороны история с «атакой на Валдай» — это хороший шанс переломить ситуацию с затянувшимися переговорами с США по «украинской сделке», когда партнера просто необходимо подтолкнуть к более решительным действиям. Другой вопрос, насколько этот шаг российской стороны был неожиданным для американских «партнеров» — не просчитали ли они они его заранее.